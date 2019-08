SRBIN ISPISUJE ISTORIJU AJAKSA: Dušan Tadić ruši čuvenog Johana Krojfa!

On je Tadić. Dušan Tadić. On je srpski reprezentativac. On je kapiten Ajaksa. On je čovek koji ispisuje istoriju holandskog fudbala. Čovek koji bi vrlo brzo mogao da sruši i rekord čuvenog Johana Krojfa!

On je Dušan Tadić, tridesetogodišnjak iz Bačke Topole, koji je prošle godine stigao u slavni klub uz Amsterdama i već postao njegov kapiten. Čovek koji je na 11 utakmica zaredom u kojima je njegov tim bio domaćin uspeo da se upiše u strelce.

Ispred njega su samo pomenuti, i za navijače „kopljanika“ neprikosnoveni Krojf sa 13 utakmica i Jari Litmanen sa 12. E sad, zanimljivo je da je Krojfove dostignuće staro već 52 godine, a da je Finac do svog rekorda stigao pre tačno četvrt veka.

Poslednji pogodak u sjajnom nizu, koji će verujemo biti nastavljen, Dušan Tadić postigao je u trijumfu nad Emenom od 5:0. Bio je treći gol njegovog tima, koji je u vođstvo došao baš posle asistencije našeg asa.

