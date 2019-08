HOĆU DA BUDEM TRENER: Branislav Ivanović razmišlja o novom poslu u fudbalu

Rekorder po broju nastupa za reprezentaciju Srbije i njen bivši kapiten Branislav Ivanović otkrio je u intervjuu ruskim medijima da će se nakon igračke karijere posvetiti trenerskom pozivu.



O oproštaju od kopački i terena još ne razmišlja, niti je pristao da se izjasni da li bi poslednje igračke dane proveo u nekom srpskom klubu. Konkretno, u Crvenoj zvezdi.



Na pripremama u Austriji ste bili okruženi navijačima Crvene zvezde, koji se nisu ustrčavali da vam pokažu koliko vas vole iako nikad niste igrali za njihov klub. U Rusiji je teško zamisliti da bi se navijači Zenita tako ponašali prema, recimo, Akinfejevu.

- Da, ja nisam igrao za Crvenu zvezdu, ali sam deset godina dao za reprezentaciju. Srbija nije tako velika zemlja kao Rusija i mi moramo da se držimo zajedno. Poštujem sve koji me vole i zahvaljujem na podršci.



Da li planirate povratak u Srbiju da biste završili karijeru?

- Teško je govoriti o planovima, ali sada sam sto odsto koncentrisan na Zenit. Želim da ostanem ovde i igram najbolje što mogu.

Hoćete li u trenere?

- Hteo bih da probam, ali volim da se koncentrišem na posao sto odsto. Da biste bili trener, potrebna je licenca i završena trenerska škola, a ja se još nisam odlučio.



Kako ste reagovali kada ste saznali da će vaš saigrač iz Čelsija Frenk Lampard preuzeti ekipu?

- On je to zaslužio. Trenerski posao se razlikuje od igračkog, ali on je pokazao da je dostojan te uloge, jer je u prošloj sezoni s Derbi kauntijem došao do plej-ofa za plasman u Premijer ligu. To nije jednostavno. On je mlad, ali godine nisu bitne, jer postoje samo dobri i loši treneri.



Nema dilemu NAVIJAĆU ZA „PLAVCE“

Za koga ćete navijati u Engleskoj i čiji stil igre vam se više dopada - Jirgena Klopa ili Pepa Gvardiole? - Navijaću, naravno, za Čelsi. Nisam radio ni sa Klopom, ni sa Gvardiolom, ali sam igrao protiv njihovih ekipa i mogu reći da mi se više dopada igra Sitija. Volim kada tim dominira, a jedina mana je što se fudbaleri ponekad previše zaigraju, pa postanu malo dosadni. Inače, tamo svi znaju šta ko radi na terenu.

Kurir / Dejan Petković

Foto: Dado Đilas

Kurir