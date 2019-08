DOKTOR IH NIJE STAVIO U JELOVNIK: Turci pred Malatju pitali Miloševića o kajsijama

- Već smo dosta pričali o Malatji i nema puno tajni. Igrali smo više puta na isti način i kao što oni sve znaju o nama tako i mi o njima. Nema mesta za iznenađenje. Očekujem da će moji igrači biti spremni fizički, a i da će izdržati psihološki pritisak koji će biti znatno veći nego u Beogradu.

Trener crno-belih je upitan da li će igrati defanzivno?

- Sve sto smo planirali upalilo je u prvom meču, zašto bismo onda nešto korenito menjali u revanšu - upitao je Milošević prisutne, pa dodao:

- Ako ste mislili da ćemo da se povučemo pred Malatjom, mi to i da hoćemo ne znamo!

Biće pun stadion, Turci žele da uzvrate "Grobarima"?

- Moramo potpuno da izbrišemo rezultat iz prve utakmice. Probaćemo da iznenadimo rivala, a što se publike tiče, mislim da smo mi kao klub naviknuti na takve navijačke stvari da nas ništa na svetu ne može ni iznenaditi, ni zaprepastiti. Na sve smo navikli u Srbiji. Najbitnije je šta će se desiti na terenu.



Jeste li probali kajsije iz Malatje?



- Obavestili su nas da je to najbolji proizvod na ovim prostorima, ali doktor je nije uvrstio u ručak. Pitao sam ga zašto... Probaćemo je.



O meču u Kruševcu i remiju sa Napretkom 2:2:



- Nema ništa lako u zivotu. Nisam čovek koji će da kuka, realan problem jeste što mi još uvek nemamo formiran tim. Asano je došao pre desetak dana, Sadik pre nepunih mesec. To je malo da bi oni bili sto posto u ovome. To je meni veći problem, jer da mi imamo namešten tim učestalost utakmica nije problem. Nama trenutno jeste jer moramo da rotiramo. To su stvari sa kojima moramo da se nosimo. Jedino možemo da probamo da rešimo probleme od kukanja nemamo ništa - završio je Milošević.

Fudbaler Aleksandar Šćekić je govorio o tome da crno-beli veruju u sopstvene kvalitete.

- Očekuje nas znatno teža utakmica nego u Beogradu. Igramo pred njihovom publikom. Verujemo u sebe i ako budemo pravi i ispoštujemo sve što se dogovorimo neće biti problema.

Šćekić je bio i jedan od junaka pobede u Velsu protiv Konahs Kija:

- Nebitno je to. Moramo da budemo celina kao tim i tako uđemo u utakmicu, a ko će je eventualno rešiti nije važno.



Šćekić ima iskustvo igranja u turskom prvenstvu Genčerbeligi:

- Milina je igrati u Turskoj i baviti se fudbalom. Ljudi vole ovu igru i non stop su puni stadioni.

