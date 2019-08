HTEO SAM DA PODIGNEM SAMOPOUZDANJE! BILA JE TO NEPOTREBNA INTERVENCIJA: Stojković progovorio kiksu zbog kojeg je Partizan primio gol (FOTO)

Malatija je tada preko Adisa Jahović postigla pogodat, posle loše reakcije odbrane Partizana i istrčavanja Stojkovića.

"Bila je to moja nepotrebna intervencija. Tražio sam da uđem ekstremno u tu intervenciju kako bih digao samopouzdanje i da bi me držalo celu utakmicu. Tražio sam je na silu, nije trebalo i moja je greška. Svaka greška i svaki neuspeh je preduslov za uspeh. Time sam se vodio do kraja utakmice i drago mi je da nisam poklekao, da me nije uzdrmalo, kao i da se sve završilo povoljno po Partizan", rekao je Stojković.

Stojković je istakao da ga primljeni gol nije uzdramao, a da je bez obzira na sve najvažnije što su crno-beli ostvarili cilj.

"Mi nemamo pravu predstavu o jačini ekipe. Nekada okolnosti tako nalažu da treba se pređe sa obale na obalu. Da li je prešli preko zlatnog mosta ili mosta od pruća, bitno je proći. Okolnosti nekada tako nalažu. Ispunili ono što se tražilo od nas, da prođemo", rekao je on i osvrnuo se na tursku ekipu.

"Znali smo da je Malatija jedan od najtežih protivnika koje smo mogli da dobijemo i u plej-ofu. Sa Turcima tradicionalno nemamo sreće u Evropi kada se igra na ispadanje. Preterano dobro smo igrali u Beogradu, što je podiglo sumnju u njihov kvalitet. Rekao sam i u Beogradu, nismo im dozvolili da pokažu šta znaju, jer smo bili ekstremno dobri i automatski se stvorila slika da treba i ovde da dobijemo. Videli ste i kakva je atmosfera, stadion...Najbitnije je da smo se prevezli od tačke A do tačke B", kaže golman crno-belih.

Stojković je naglasio da se posle prvog meča, u kom je Partizan pobedio 3:1, stekao pogrešan utisak o Malatiji.

"Ne možemo da kažemo da se stvorila lažna slika o Partizanu, nego o Malatiji, jer su došli bez poštovanja i respekta. Kod svakog dubinskog pasa bilo je prostora i nadigrali smo ih u svakom segmentu tada. Znao sam da posle tih neiskorišćenih šansi, što i nije bilo realno da se sve realizuju, stigla je nagrada u poslednjem minutu. Pobedili smo 3:1, što je bilo prihvatljivo, ali je ostao žal što nije bilo više. Slutilo se da će biti teško jer je 2:0 aktivan rezultat koji je Turcima odgovarao. Najbitnije je da smo prošli, a čak i ko se razume u fudbal mogao je da vidi da smo i ovde imali šanse. Bio je Sadik u prilici u prvom poluvremenu, pre toga isto je bila dobra šansa", rekao je golman crno-belih.

Partizan će za plasman u Ligu Evrope igrati protiv norveškog Moldea, ekipe koja je tokom kvalifikacija izbacila Čukarički, a u trećem kolu prošla je grčki Aris.

"Videli ste, Molde je u prvoj dobio sa 3:0, a mogli da ispadnu. Evropa je drugi nivo, nema sigurne pobede i prolaza. Sve je moguće, zamalo da prođe Aris. Po mom mišljenju, najbitniji momenat iz tog duela je da je Aris dao tri gola i da se ulo u produžetke. Za očekivati je da će biti umorni zbog toga", zaključio je Stojković.

Prvi meč između Partizana i Moldea igra se 22. avgusta na stadionu u Humskoj, a revanš je sedam dana kasnije u Norveškoj.

