FUDBALER CRNE GORE OPLEO PO VEČITIMA: Zvezdi ne želim da prođe u Ligu šampiona! O Partizanu sam čuo mnogo loših stvari! (VIDEO)

Luka je priznao da je veliki navijač Partizana i to kako sam kaže - do koske. Ljubav prema crno-belom klubu urezao mu je rođeni brat, a u razgovoru za portal Čempionat prisetio se i svog prvog derbija kada se našao na suprotnoj strani po povratku sa stadiona.

- U Crnoj Gori nema velikih klubova, pa svi uglavnom navijaju za Zvezdu i Partizan - počeo je Luka.



Zašto Partizan?

- Usvojio sam to od starijeg brata. Zvezda ima više navijača, a ja nisam želeo da budem kao svi ostali.

Đorđević se prisetio svog prvog derbija.

- Bio sam šesti razred. Došao sam u školu jednog dana i moj drug, navijač Zvezde, rekao mi je: "Sutra je derbi, tata mi je rekao da ću ići", na šta sam mu ja odgovorio:"Mm... super". Posle sat vremena sam došao kući, rekao to svom tati, a on me je pozvao i kazao da će me voditi u Beograd. Oh, koliko je bilo samo emocija tada! Još smo mi pobedili 3:2. Bio sam lud od sreće.

A, onda je ispričao i detalje sa tog meča.

- Nije mi bilo svejedno, pošto sam sedeo na istočnoj tribini. Posle utakmice, policija je razdvajala navijače Zvezde i Partizana, a desilo se da sam se ja našao među navijačima Zvezde koji nisu bili srećni zbog poraza. Srećom, nisam imao obeležja Partizana. I onda, ćujem da me neko doziva: "Đorđeviću, Đorđeviću!" Polako sam se okrenuo da vidim ko me zove, i vidim mog drugara iz razreda, zvezdaša. Dobacio mi je "ako im kažem za koga navijaš..."

Da li je rekao?

- Nije, živ sam i zdrav, evo me ovde, zaključio je Đorđević.

Iako veliki fan Partizana, Đorđević nema želju da igra za klub iz Humske, a objasnio je i zbog čega je to tako:

- To mi je san, ali situacija tamo nije baš najbolja. Mnogi moji prijatelji su igrali za Partizan ili još igraju. Govore mi da se loše stvari tamo dešavaju.

Na pitanje ruskih medija da li to "loše" znači kašnjenje plata, Luka je imao spreman odgovor.

- Da, finansije. Ostalo, ne želim da pričam o ostalom.

Da li bi voleo da igraš protiv Zvezde u Ligi šampiona?

- Neće proći - ubeđen je Đorđević.

Zvezda ima šanse da prođe?

- Nema. Dve godine zaredom u Ligi šampiona, to bi im bilo mnogo (smeh).

Spekulisalo se o prelasku Branislava Ivanovića u Zvezdu?

- Neće on tamo. To ti zvanično ja kažem (smeh). Sve sam mu već rekao, nema ni on želju da ide u Zvezdu.

Luka je za reprezentaciju Crne Gore odigrao čak 11 mečeva i postigao jedan gol. Debitovao je davne 2012. godine dok je selektor bio Branko Brnović.

Đorđević trenutno nosi dres Lokomotive za koji je prešao iz Zenita čiji dres je nosio nekoliko sezona. Takođe, branio je boje Arsenala iz Tule, Ponferadine, Sampdorrije, Tventea...

Kurir sport

Kurir