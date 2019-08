DA LI SE TO NEŠTO SPREMA U HUMSKOJ? Ljubimac Grobara ponovo slobodan igrač! (VIDEO)

A passado exatamente 1 ano esse dia e o mas triste. Queria achar as palavras certas para poder me expressar para todos aqueles que gosta de futebol possa entender. Mais vamos lá!! Queria agradecer o clube agradecer os manager agradecer todos funcionário que trabalhão no clube’ agradecer meus colegas de equipe e agradecer também em especial os fãs que me apoiaram do começo a o fim. Vocês foram a peça fundamental para esse sucesso!! Queria dizer que vocês ficaram no meu coração e na minha memória sem o amor de vocês nada disso teria acontecido!! Vocês são o coração do clube e das nossas alegria dentro de campo!! Vocês ficaram marcado na minha vida como pessoa e como fãs! Aqui vai um abraço forte do fundo do meu coração! Um até logo do louco 42. Vocês pode ter a certeza que eu lutei com todas minhas força para que vitórias a alegria de vocês pudesse estar sempre em 1 lugar👊🏻 me desculpe se fiz alguma coisa de errado nem todo mundo e perfeito👏🏻 amo vocês 😔😐😳⚽🙏🏻❤❤❤🙏🏻👏🏻🙏🏻❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ tem coisas que não vamos conseguir entender no futebol’ mais não podemos fazer nada. Nem sempre temos o poder das nossas escolha🙏🏻🙏🙏🙏Exactly 1 year ago this day and the sad one. I wanted to find the right words to express myself to all those who like football can understand. More come on !! I wanted to thank the club thank the managers thank all the staff who work at the club 'thank my teammates and especially thank the fans who supported me from start to finish. You were the key to this success !! I wanted to say that you stayed in my heart and memory without your love none of this would have happened !! You are the heart of the club and our joy on the field !! You were marked in my life as a person and as fans! Here goes a deep hug from the deep hurt heart! A goodbye to the crazy 42. You can be sure that I fought with all my might so that victories your joy could always be in 1 place👊🏻 I'm sorry if I did something wrong not everyone is perfect👏🏻 love you 😔😐😳⚽🙏🏻❤❤❤🙏🏻👏🏻🙏🏻❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ have things we can't understand in football ' But we can do nothing. We don't always have the power of our choice.⚽️ thanks for everything.

A post shared by Leonardo Souza (@leo42) on Aug 21, 2019 at 4:22am PDT