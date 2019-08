PREDRAG MIJATOVIĆ UVEK SPREMAN DA POMOGNE: Savo može da se bori sa Zvezdom

Mnogo je velikih fudbalskih imena iznedrio crno-beli dres beogradskog Partizana, a jedno od njih svakako je i Predrag Mijatović.



Legendarni as kluba iz Humske pre pet meseci je na svečanom otvaranju Sportskih igara mladih u Beogradu poručio da je siguran da će njegov prijatelj i svojevremeno cimer iz nacionalnog tima Savo Milošević napraviti dobar posao sa crno-belima. Pre dve večeri, na zatvaranju SIM u Splitu, Mijatović je istakao da mu prija što se pokazalo da je u pravu.

- Kada je dolazio, poznajući ga iz igračkih dana i kasnije, apsolutno sam bio siguran da će napraviti dobar posao. Taj posao se na kraju prošle sezone završio osvajanjem Kupa, što je bilo jako pozitivno u situaciji u kojoj se nalazio Partizan - rekao je Mijatović, pa dodao da je sada još veći optimista.

foto: @starsport

- Vidim da su ambicije narasle, što je očekivano s obzirom na to da je reč o tako velikom klubu. Mislim da će Savo ići uzlaznom linijom i da će moći da se bori sa Crvenom zvezdom, koja je favorit i koja je u poslednjih nekoliko godina preuzela dominaciju u srpskom fudbalu. Nadam da će u tome uspeti, želim mu mnogo sreće i mislim da će on to moći da uradi.



Iako već godinama živi u Španiji, Mijatović budno prati dešavanja u „njegovom Partizanu“ i naglašava da će za klub iz Humske uvek biti tu.

- Moj život je vezan za Španiju, ali sam spreman da pomognem koliko god mogu i koliko je to u mojim mogućnostima. Kao partizanovac, želim Partizanu sve najbolje. Tu sam, šta god da se desi, uvek ću biti tu i spreman da pomognem koliko mogu - zaključio je Mijatović.

Savet Joviću

LUKA, RADI I ČEKAJ



Pored Partizanovih navijača, i navijači madridskog Reala po dobru pamte Predraga Mijatovića, a čuveni as ima savet za Luku Jovića, novu kaviziciju „kraljevskog kluba“.

- Kao svaki mladi igrač kad se nađe u velikom klubu, mora da bude strpljiv, da čeka svoju šansu, da trenira i razmišlja u tom pravcu. Neće mu biti lako jer je konkurencija žestoka, ali mlad je, pretpostavljam da ima ambicije da se pokaže i dokaže i na njemu je da čeka pravu priliku - rekao je Mijatović i zaključio:



- Sezona je duga, ima dosta utakmica u prvenstvu, Ligi šampiona i ostalim takmičenjima. Potrebno je samo strpljenje i profesionalizam, kvalitet ima.



Kurir.rs / Gojko Filipović

Foto: @Starsport

Kurir