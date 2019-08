LALATOVIĆ NA KONFERENCIJI SVE ŠOKIRAO IZJAVOM ZA MEČ SA ZVEZDOM: Ne težimo da budemo prvaci! Napadamo crveno-bele bez prvog špica

- Drago mi je što smo pobedili pred derbi protiv Crvene zvezde, iako opet ponavljam da mi ne težimo tome da postanemo prvaci, jer nas to ne zanima. Naša obaveza je da navijače obradujemo time što ćemo, posle nekoliko godina, Vojvodinu odvesti u Evropu, jer Vojvodina kao klub, ovi navijači i ovaj grad apsolutno zaslužuju da imaju predstavnika u kvalifikacijama za Ligu Evrope - rekao je Lalatović, a prenosi zvaničan sajt.

Veliki udaracc za Vojvodinu biće i neigranje napadača Bojana Matića koji je dobio suspenziju zbog žutog kartona.

- Zbog žutog kartona koji je dobio večeras, Matić neće moći da igra protiv Crvene zvezde, a isto to je pretilo i Devetku. Matić je dobio žuti karton za to što je pao preko igrača koji mu se postavio ispred njega i to apsolutno nije bilo za žuti, ali znao sam da tako nešto može da se desi. Sa Devetkom nisam hteo ni da rizikujem, da se ne bi desilo da u narednoj važnoj utakmici za nas budemo sa oslabljenom zadnjom linijom, jer pretpostavio sam da će neko od tih igrača dobiti žuti karton - jasan je Lalatović.

