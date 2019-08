MILOJEVIĆ O ODLASKU BENA IZ ZVEZDE: Život teče dalje

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da će mu odlazak El Fardu Bena teško pasti jer je emotivan kada se radi o njegovim fudbalerima, ali da je to život.

"Znate moje mišljenje o Benu, to je pravi profesionalac, igrač koga još od Panioniosa imam sa sobom. Jednostavno, život teče dalje. Što sam malo stariji, to mi malo lakše pada, pre je bilo mnogo teže. Jako sam emotivan pogotovo što se tiče igrača. To je život", rekao je Milojević novinarima.

Ben bi do kraja avgusta trebalo da napusti Crvenu zvezdu i ode u Aziju.

Milojević je naveo da će Zvezda zvanično saopštiti kada transfer bude završen i da će se videti kako će se to završiti.

El Fardu Ben je u Zvezdi od januara 2018. godine, kada je došao iz Olimpijakosa i bio je jedan od ključnih igrača za ulaz u Ligu šampiona prošle sezone.

Reprezentativac Komora je za Crvenu zvezdu igrao 65 utakmica i dao je 35 golova.

Beta

Kurir