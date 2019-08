TRENER ČUKARIČKOG VESELINOVIĆ: Čestitke igračima, izuzetno važna pobeda u procesu sazrevanja ekipe

Na vođstvo Brđana posle gola Vidosavljevića već u šestom minutu, domaći su odgovorili sa dva pogotka u finišu prvog poluvremena, te su na pauzu otišli sa prednošću od 2:1.

Ipak, strpljivom igrom, izabranici Aleksandra Veselinovića režirali su preokret u svoju korist u nastavku, te su zabeležili i četvrtu pobedu u pet odigranih mečeva – 3:2.

- Čestitam igračima na energiji koju su utrošili do poslednjeg sudijskog zvižduka. Isto tako zaista iskrene čestitke ekipi Rada na onome što su uradili na poslednje dve utakmice, protiv Mačve i protiv nas. Takođe, i mom kolegi Radojičiću želim sve najbolje. Klub sa ovakvom tradicijom potreban je srpskom fudbalu, nadam se da će mnogo ranije nego što je to bilo prethodnih nekoliko godina rešiti svoj status – bile su uvodne reči Aleksandra Veselinovića.

Šef struke Čukaričkog je potom analizirao susrte na Banjici, sa posebnim osvrtom na broj mladih igrača u njegovom timu i činjenicu da će pobeda mnogo značiti timu pred duel protiv niškog Radničkog.

- Veoma smo kvalitetno počeli utakmicu na Banjici, nekih 35 minuta odigrali smo kako smo zamislili i hteli, postigli i gol na vreme. Onda je za nas bilo mnogo lakše, otvarali su nam se neki prostori. Ali, najmlađa smo ekipa u Super ligi, a znate onu uzrečicu, ko sa decom legne, šta mu se ujutro desi, kakav se budi... Zbog naše gluposti i neozbiljnosti smo primili izjednačujući gol. A potom smo mogli u roku od tog 39. minuta pa do kraja poluvremena da primimo još tri-četiri. Zaista, ne bi bilo nezasluženo, iako mislim da smo bili kvalitetniji, da je bilo možda i 4:1 za Rad do pauze. To je posledica naše mladosti, izgubili smo kompas, ali je dobro što smo se na poluvremenu skupili, veoma kvalitetno odgovorili na izazov.

Veselinović je naglasio da je reakcija njegovih igrača u drugom poluvremenu bila izvrsna, te da je to jedan od ključnih faktora preokreta za petu uzastopnu pobedu Čukaričkog u superligaškim duelima sa Radom.

- Ovakva pobeda na gostojućem terenu posle preokreta, sa pet-šest igrača mlađih od 21 godine u startnoj postavi, izuzetno je važna u procesu sazrevanja ekipe. U dobroj smo seriji, od pet utakmica imamo četiri pobede. Mnogo problema je bilo u pripremi utakmice, ali nismo to želeli da saopštavamo ranije. Zaista, ne volim ljude koji traže ikakva opravdanja, ali bili smo lišeni šest-sedam igrača koji su veoma važni za nas. Na kraju krajeva, nismo mogli da računamo ni na Tedića, a Ibrahim Endijae je došao prošle nedelje, a posle samo tri-četiri dana ozbiljnih treninga morao je da bude starter. Čestitam mu na debiju za naš klub i odnosu koji je pokazao. Biće nam ovo dobra lekcija. Nemamo mnogo vremena da nešto slavimo, niti imamo razloga za to. Razmišljamo o narednomprotivniku, koji je veoma ozbiljan, potrebno je da budemo u tom meču na visokom nivou – zaključio je Aleksandar Veselinović, trener Čukaričkog.

