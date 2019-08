KAPITEN MARKO MARIN PIŠE ZVEZDINU ISTORIJU: Država Srbija je zaslužila Ligu šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde jedva su dočekali žreb Lige šampiona. A u iščekivanju izvlačenja kuglica sumirali su utiske s revanša protiv Jang bojsa.

Kapiten Marko Marin smatra da je Crvena zvezda zaslužila ponovo da igra Ligu šampiona i da na Marakanu ponovo dolaze najbolje evropske ekipe.

- Stadion, naši navijači i cela država zaslužili su da Crvena zvezda igra Ligu šampiona i da najveće evropske ekipe dođu na Marakanu. Mi smo dali sve od sebe, posle dve nedelje odmora, od prvog kola kvalifikacija, fokus nam je bio samo na ulazak u Ligu šampiona i uspeli smo u tome - izjavio je bivši nemački reprezentativac.

- Nije bilo lako protiv Jang bojsa, ali to smo i očekivali, jer igrali smo u plej-ofu za ulazak u Ligu šampiona i normalno je da je uvek neizvesno na terenu. Nismo ni očekivali da ćemo imati laku partiju. Taktički smo dobro odigrali prvo poluvreme, nisam siguran da li su uopšte gosti imali priliku za gol. Mislim da smo zasluženo uspeli ponovo da se plasiramo u Ligu šampiona - dodao je on.

Vukanović: Dres ću čuvati do kraja života

Strelac jedinog gola na meču protiv Jang bojsa u revanšu Aleksa Vukanović priznao je da mu je taj pogodak najdraži u dosadašnjoj karijeri.

- Ne znam ni sam šta mi je prolazilo kroz glavu u tom trenutku. Krenuo sam da trčim ka našim navijačima i onda su me saigrači sustigli, i to je sigurno jedan od najlepših trenutaka moje karijere. Sigurno ovaj gol nikada neću zaboraviti i dres sa ovog meča čuvaću do kraja života - istakao je Vukanović.

On je priznao da je sloga među igračima i odličan ambijent na Marakani bio presudan za plasman u Ligu šampiona.

- Utakmicu je odlučila naša sloga na terenu i fenomenalni navijači. Sigurno je da bez njih ne bismo ovako izgledali na terenu. Bili su naš 12. igrač, i to nam je dalo još veću snagu da ostvarimo prolaz. Ušli smo u Ligu šampiona i to je najbitnije.

Jovančić: Nikom više nije lako protiv nas

Vezista Crvene zvezde Dušan Jovančić istakao je da njegova ekipa želi da prevaziđe prošlogodišnji rezultat u Ligi šampiona i da jedva čeka da ponovo veliki evropski klubovi dolaze na Marakanu.

- Za ovo smo trenirali i borili se, od prvog dana i presrećan sam što smo pred svojim navijačima, na prepunoj Marakani, obezbedili jesen u najjačem evropskom takmičenju. Bogatiji smo za prošlogodišnje iskustvo u Evropi i sigurno će nam to značiti - rekao je Jovančić.

- Naši navijači još jednom su bili na visini zadatka. Prepune tribine i pesma koja traje od prvog do poslednjeg sudijskog zvižduka nešto su što nam uvek daje dodatnu snagu. Siguran sam da nijednoj ekipi nije lako kada čuje huk s naših tribina. Slavlje na kraju meča je nešto neopisivo, siguran sam da su naši navijači uživali isto koliko i mi na terenu - dodao je Jovančić.

