EKSKLUZIVNO! VIRDŽIL VAN DAJK, NAJBOLJI FUDBALER EVROPE PO IZBORU UEFA, ZA KURIR: Pravo je čudo biti bolji od Ronalda i Mesija!

Nije Mesi, nije Ronaldo. Najbolji fudbaler Evrope po izboru UEFA za 2019. godinu je Virdžil van Dajk. Defanzivac Liverpula dobio je najviše glasova, a u stručnom žiriju bio je i izveštač Kurira iz Monte Karla Nebojša Petrović.



Liverpul je osvojio Ligu šampiona na kraju sezone 2018/2019, a jedini gorak ukus sjajnom Holanđaninu ostavio je poraz od Crvene zvezde u Beogradu.

- Ne volim da gubim, to me ljuti. Mislim da uvek pokazujem karakter, u mojoj čitavoj karijeri je tako. Ponekad nije išlo, ali pronalazio sam način. Veoma sam srećan što sam našao pravi put.

foto: EPA

Redsi su bili nadomak još jednog trofeja, onog u Premijer ligi. Ambicije rastu.

- Imali smo fantastičnu sezonu, bili smo blizu i u Premijer ligi, ali Siti je bio neverovatan. Ipak, osvojili smo Ligu šampiona. Mnogo je izazova ove sezone, želim da budemo najbolji, želimo titule, da osvajamo trofeje. Liga je bitna, ali i Liga šampiona... Videćemo šta će biti u novoj sezoni. Ambiciozni smo i unapred se radujem nastavku Premijer lige i novoj sezoni Lige šampiona.



Liverpul je u novoj sezoni Lige šampiona opet u grupi s Napolijem, a ovoga puta i sa Salcburgom i Genkom.

- U teškoj smo grupi, nema loših timova u Ligi šampiona. Ali na dobrom smo putu, glavni fokus je što razmišljamo o prvoj narednoj utakmici. Zasad je na prvom mestu Premijer liga za vikend, to je glavni fokus, onda sve ostalo.



Van Dajk je srušio nepisano pravilo da napadači imaju prednost u nagrađivanju.



- Igram kao defanzivac od mlađih kategorija i kada napadači ne postignu gol protiv moje ekipe, to znači da radim dobar posao. To me ispunjava, jer za mene je izazov da ih sačuvam, kao što je i njima izazov da me nadmudre.



Mesi i Ronaldo bili su na UEFA izboru u Monte Karlu, ali su ostali bez uloge najboljeg iako su se godinama unazad smenjivali sa ovom nagradom.

- Ponosan sam što sam uzeo nagradu, zahvalan sam svima koji su glasali. Biti ispred ova dva igrača je čudo, pa oni su 10-15 godina u vrhu. Drago mi je ako sam uspeo da doprinesem tome da se defanzivci više cene. Velika je stvar osvojiti ovaj trofej. Poštujem ih obojicu, mnogo godina su na vrhu, to mi daje još veću satisfakciju.

foto: Beta

Sjajni treneri DOSTA NAUČIO OD KUMANA I KLOPA

Koliko na tebe utiče rad s trenerima poput Kumana i Klopa? - Mislim da sam sakupio dosta iskustva. Treniram s dobrim napadačima koji su me učinili boljim, kao i ja njih. To je prava stvar, uživam u tome. Kuman je bio odličan defanzivac, obojica su sjajni. Mogu mnogo da naučim od njih. foto: AP



Ma kakav transfer A SAD - PEHAR PREMIJER LIGE!

Jesi li razmišljao da napustiš Liverpul? - Ne, nikada nisam to pomislio. Nikada ne gledam mnogo unapred. Osvojili smo Superkup, imamo kupove, FIFA Svetsko prvenstvo, Premijer ligu, još mnogo stvari na koje se fokusiramo.



Fudbal nije najvažniji KAO KLINAC POBEDIO BOLEST

Da li je to što si kao klinac pobedio bolest uticalo da shvatiš da ima mnogo važnijih stvari od fudbala? - I te kako. Ta borba sa bolešću pomogla mi je na svakom planu. Porodica je najbitnija u mom životu. Nakon toga - fudbal.

Sa osmehom na loptu IDOL IZ DETINJSTVA - Ronaldinjo

Otkrij ko ti je bio idol? - Kao mlađi sam gledao Ronaldinja, uživao u radosti kako je on igrao i smejao se uz fudbal. foto: AP

Kurir / Nebojša Petrović

Foto: Profimedia, Harold Cunningham

Kurir