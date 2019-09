SRCE IZABRALO CRNO-BELO: Lazar Marković sve otkrio! Evo zašto se vratio u Partizan, kako mu je bilo u Liverpulu i kakav je Aleksandar Mitrović (VIDEO)

Lazar je u Partizan došao 2006. godine iz Borca iz Čačka. Dobro pamti taj period života.

"Prešao sam u Partizan zbog brata Filipa kojeg su tada tražili iz kluba, ali pošto majka nije htela da nas razdvaja onda sam i ja došao sa njim. Na kraju je ispalo, iako smo zajedno počeli u Partizanu, da sam ja imao više sreće nego on", počeo je priču Lazar Marković.

Za prvi tim crno-belih debitovao je 2011.

"I dalje kada treba da se vratim na teren u Humskoj imam isti osećaj kao te 2011. Tada je zaista bilo neverovatno, moja čitava familija je bila ponosna zbog mog debija, ali su i sada podjednako srećni što sam potpisao nov ugovor i što ću pokazati zbog čega sam došao".

Već 2013. je iz Humske otišao u Benfiku.

"Bilo mi je teško jer sam bio dete, ali sam brzo zavoleo Benfiku i Lisabon, ne samo zbog grada, navijača i kluba, već jer sam igrao i to je za mene bilo najvažnije. U tom periodu porodica je bila uz mene, brat, a mnogo su mi pomogli i igrači koji su već bili tamo, tako da sam se brzo adaptirao na prelazak u inostranstvo".

Posle samo sezone u Lisabonu, prešao je u Liverpul.

"Mislim da sam možda bio isuviše mlad za takav korak i prelazak u klub kao što je Liverpul u tom trenutku. Siguran sam da bih sa ovim iskustvom drugačije i razmišljao i znao kako da se postavim od starta na sve situacije. Sve mi se svidelo, od fudbala, organizacije, mnogo drugačiji život nego ovde".

U Engleskoj je mnogo naučio.

"Zaista dosta toga, ne samo životno već i profesionalno. Definitivno jedna od stvari je kako treba da se postaviš, a kako ne i šta treba da radiš, a šta ne. Tu prvenstveno mislim na to kako ti kao pojedinac treba da se ponašaš kada ispred sebe imaš jedan tako veliki klub. Ogromno iskustvo za mene"!

Sve je drugačije u odnosu na Partizan...

"Drugačiji jezik, kultura, zemlja, pristup igri, obaveze…Sve je drugačije".

Usledila je i epizoda u Fenerbahčeu.

"Iz Fenera nosim veoma lepo iskustvo. Oni su veoma slični nama i zaista sam tamo uživao. Mislim da su me i njihovi navijači zavoleli. Posle toga idem u Portugal, pa u Englesku, sledi Belgija i onda opet Ostrvo".

U Fulamu je drugovao sa Aleksandrom Mitrovićem.

"Super zaista, sjajno su me prihvatili. Ovom prilikom ga pozdravljam i želim sve najbolje! Mitar je strašan igrač i super momak. Zaista su me tamo dočekali kao da sam u klubu bio par godina. Klub je porodičan i baš mi je žao što su ispali prošle godine, ali sam siguran da će se vratiti što pre. To im iskreno i od srca želim"!

Po Markoviću, Fulam se razlikuje od ostalih na Ostrvu.

"Mislim da im je to ostalo još od Slaviše Jokanovića. Svi ga hvale zaista i kažu da to što je on tada napravio, taj duh zajedništva i igru, da je sve krenulo od njega".

Posle svega, vratio se kući.

"Manje više mi je sve poznato, mnogo ljudi znam koji ovde rade još dok sam bio dete. A koje su novine, videću sutra u centru. Znam dosta igrača, ali ima novih".

Hitronogi napadač je pratio igre crno-belih i sviđaju mu se pojačanja Asano i Natho.

"Koliko sam ih gledao na terenu, zaista su super. Tu spadaju i Sadik i Suma. Ima sjajnih igrača, ne treba trošiti reči o Stojketu, Tošketu, Zdjelaru i ekipi. Sviđa mi se sve".

Partizan će u Ligi Evrope igrati sa AZ Alkmarom, Astanom i Mančester junajtedom, sa kojim se Marković "upoznao" u Engleskoj.

"Poznajem ih, jer su nam bili ljuti rival kao što će biti i za 100 godina Liverpulu.

Poštujem ih, jedan od većih klubova na svetu, ako ne i najveći posle Liverpula".

Junajtedu ne cvetaju ruže, ali...

"Mančester će uvek biti Mančester i uvek će imati kvalitetne igrače. Sada su doveli par igrača od kojih sam sa jednim igrao u Halu. Imaju dobru ekipu. Treba vremena da se sve složi, ali oni će uvek biti to što jesu".

Kaže da je srce izabralo da se vrati u Partizan.

"Ja sam za odlazak sebi zacrtao dve zemlje, ali mi se nisu dopale ponude koje sam dobio. I kada je Partizan ušao u Ligu Evrope počeo sam sve da selektujem i bio sam brz. Srce je na kraju izabralo Partizan".

Na pitanje kako planira da proslavi povratak među crno-bele, Lazar Marković je odgovorio:

"Samo na treningu u centru, interno sa igračima. Moram da što pre vratim formu. Mislim da ću za desetak dana biti spreman. Treba sutra da se vidim sa kondicionim trenerima i šefom kako bismo napravili plan".

(FK Partizan, Foto: Miroslav Todorović)

Kurir