MITROVIĆ ZA KURIR OTRKIVA KAKO DO POBEDE NAD PORTUGALOM: Napravimo pakao Ronaldu i družini!

Svi uz Srbiju Obećavam da ću ostaviti srce na terenu, a do pobede možemo sa 50.000 ljudi koji će biti uz nas, poručio napadač Fulama

Kad on kaže da će „izginuti na terenu za svaku loptu“, to će tako da bude! Borac kojim nacija može da se ponosi!



Aleksandar Mitrović ne zna za loše partije u dresu reprezentacije, a razlog je prost - na terenu ostavlja i poslednju kap znoja.



Da li idemo na pobedu protiv Portugala?

- Naravno. Igramo na domaćem terenu. Imamo kvalitetnu reprezentaciju, vratili su nam se neke igrači koji nisu bili tu, što je jedan veliki plus. Podrazumeva da se izlazimo na meč s namerom da pobedimo.



Rival je osvajač Lige nacija i aktuelni prvak Evrope. Kako protiv Portugala?

- Igramo protiv jedne od najboljih ekipa na svetu. Izuzetno kvalitetna reprezentacija, igrači su im na vrhuncu karijere! Dolaze ovde da dobiju utakmicu, ali mi imamo svoje planove, svoje adute i to smo već pokazali protiv njih. U prvom meču se videlo da možemo da igramo s Portugalom. Pokušaćemo da iskoristimo njihove mane i pobedimo.



Znači, imaju i oni mane. Koje?

- Ne bih sad baš da otkrivam koje su, ali videlo se u prvih 45 minuta meča u Portugalu da imaju mana. Uz malo sreće, mogli smo tada da im damo još neki gol. Potrebno je da to iskoristimo na pravi način i uđemo u utakmicu maksimalno spremni i koncentrisani.



Da li to znači napad od prvog minuta?

- Dobro, zavisi šta će selektor da kaže. Ulazak u meč mora svakako da bude maksimalno agresivan, da dignemo publiku na noge i napravimo atmosferu tešku za njih.

Možemo li da očekujemo nastavak vašeg golgeterskog niza?

- Na svakoj utakmici, i u klubu i u reprezentaciji, od mene se očekuju golovi. Takva mi je pozicija, ne mogu da očekuju pogotke od štopera. Ulazim u utakmicu da dam sve od sebe i, što se kaže, ostavim srce na terenu, ako uz to dođe gol - super. Mnogo važnije od toga je da ekipa igra dobro i da ostvarimo pozitivan rezultat.



Potrebna vam je i podrška navijača, zar ne?

- Apsolutno. Nadam se punom stadionu i paklenoj atmosferi. Želim da navijači Srbije budu 12. igrač reprezentacije.



Na Marakani gostujući timovi ovog leta slabo prolaze.

- Tačno, Crvena zvezda je u ovim sada utakmicama prikazala kako se koriste prednost domaćeg terena, vetar u leđa od strane navijača i kako igrati protiv jačeg od sebe. To je nešto na šta možemo da se ugledamo i uradimo i mi nešto slično.



Značilo bi vam da imate uz sebe 50.000 ljudi.

- Baš, baš. Stvarno nam u ovakvoj utakmici treba podrška ljudi i da se napravi pozitivna atmosfera.



Znate da ako primimo gol i stvari ne krenu dobro, publika kreće da zviždi, negoduje... Šta onda?

- Sve je moguće, ali nadam se da se to neće desiti. To u velikoj meri zavisi od nas. Ako izginemo na terenu, borimo se za svaku loptu, damo sve od sebe, navijači će to sigurno prepoznati.

O dvojici najvećih KRISTIJANO PRE MESIJA Kristijano Ronaldo ili Leo Mesi? - Uf, teško pitanje. Meni lično je Ronaldo bliži, ali mislim da je glupo porediti ta dva igrača. Sve zavisi od stila i ko kakvog fudbalera voli. Neko je uz Mesija, neko uz Ronalda. To su dva igrača kakva će se teško ponovo pojaviti u svetu fudbala - ostaće najveći još dugo vremena.



Jasan EVO KAKO DA ZAUSTAVIMO NAJVEĆEG

Kako da smanjimo učinak Kristijana Ronalda na najmanji mogući nivo? - Najbitnije je da se spreči veliki broj lopti ka Ronaldu, da on ne ulazi u šanse, da ostane što dalje od našeg gola. Ako Kristijano nema dosta lopti, naravno da će mu biti teže da igra. Imamo mi i svojih aduta, igrače na koje će i oni morati da obrate specijalnu pažnju.

Nema simuliranja

DOBIO SAM PRST U OKO

Optužiše vas za simuliranje na utakmici Fulama. Prosto nam ne ide uz borca kao što ste vi bilo kakvo simuliranje. Objasnite taj momenat? - E, pa oni svi misle da je bio udarac u noge i da sam zato ostao da ležim. Zapravo, dobio sam prst u oko, a kamera je bila spuštena dole i to se na snimku nije videlo. Imao sam i ogrebotinu. Naravno da nisam simulirao, nego je tako ispalo na snimku, gde se nije video taj prst u oko.



Kurir / Miloš Bjelinić

