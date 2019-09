JEDNOM SVETSKI AS, UVEK AS: RONALDO NA MARAKANI prošetao noge od 120.000.000 Evra

Kristijano Ronaldo - kakav je to profesionalac... Pfff... Veliki! I uopšte nije čudno što je deceniju i po u vrhu svetskog fudbala.

Iako slavan, Ronaldo je s Bernardom Silvom i Žoaom Feliksom prvi izašao na teren Marakane. Mislimo na jedini trening koji su Portugalci imali uoči sinoćnjeg meča sa Srbijom.

Činilo se da je nedodirljiv, ali ne, as Juventusa je pre treninga čak pozirao s novinarom Kurira Milanom Nastićem, a taj jedini trening odradio je - maksimalno. Za razliku od nekih takozvanih ili samozvanih zvezda, koje poslednje u ekipi izlaze na teren, pa trčkaraju s loptom tek onako da bi ih foto-reporteri slikali, Ronaldo je na Marakani pokazao šta je prava zvezda!

Istina, nije davao izjave, ali to mu i nije bila obaveza, dok je na parkingu Marakane vrlo rado pozirao srećnim fanovima i podelio nekoliko autograma.

Kako se ponašao na utakmici - ne znamo, jer meč nije ni počeo do početka štampanja ovog izdanja novina, ali je jedno sigurno - jednom svetski as, uvek svetski as. Upravo je takav Kristijano Ronaldo.

Od krvi i mesa ČAČKAO NOS foto: Nemanja Nikolić Nije Ronaldo ništa drugačiji od ostalih fudbalera. Rekli bismo nije ništa drugačiji od bilo kog čoveka na planeti. Pa je tako i as Juventusa uhvaćen na terenu dok čačka nos. Ma neka je, i on je od krvi i mesa!

