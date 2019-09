SELEKTOR TUMBAKOVIĆ POSLE MEČA SA PORTUGALOM: Mnogo više smo očekivali od ove utakmice, ali Portugal je prosto maestralan!

"Matematički još nismo izgubili šansu, igramo do kraja. Mnogo više smo očekivali od ove utakmice, ali smo naišli na stvarno maestralnu ekipu, sa pojedincima koji svojim individualnim sposobnostima mogu da reše utakmicu. Mogli smo da budemo mirniji u poslednjem pasu. Bio bih daleko srećniji da smo na poluvreme otišli u svlačionicu sa nulom. Tražićemo šansu, grupa je takva da teško može da se očekuje nešto, ali dok je matematički moguće, treba se boriti", rekao je Tumbaković na konferenciji za novinare posle utakmice.

Srbija je poražena od Portugala sa 4:2 u utakmici u kojoj je Tumbaković debitovao na mestu selektora.

Selektor je upitan za problem koji Srbija ima u odbrani, ne samo na duelu sa Portugalom, nego i u prethodnom periodu.

"To je uvek bio problem, ne kod naše reprezentacije, već kod svih. Rezultat se gradi kada si čvrst i temeljan u odbrani, sve je lakše. Ipak je to proces i moramo da poradimo na tome. To što smo primili četiri gola je splet okolnosti. Ako ima nešto dobro, to je što smo dali dva. Ovo je za analizu i treba eliminisati te greške", kazao je Tumbaković.

Portugalski novinari su ga pitali da li je saglasan sa tim da je Portugal zaslužio pobedu.

"Portugal je sjajna ekipa, sa sjajnim pojedincima, ima ih više, ne samo Ronaldo i Silva. Kada pogledate izmene, sve je jasno kakav oni imaju potencijal, ne u prvih 11, nego u celoj postavi. Možda smo mogli bolje da prodjemo da nismo primili gol u prvom poluvremenu, ali to je sve 'da nismo'. Kapa dole Portugalu, došli su, pobedili i nastavljaju dalje", odgovorio je selektor Srbije.

Kritikovao je arbitra Džunejta Čakira odgovarajući na pitanje o ofsajdu kod gola Kristijana Ronalda i nedosudjenog penala.

"Mislim da se reprezentacija Portugala vrlo lagodno osećala ovde kod nas, imali su potpunu kontrolu kada je u pitanju sudija", rekao je Ljubiša Tumbaković.

Naredni rival srpskim fudbalerima biće Luksemburg.

Kurir sport / Beta

