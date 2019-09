⛔️⛔️⛔️



Milan Borjan [@mr_zombi] coming through clutch to keep Cuba out!



🇨🇦 CAN 2 - 0 CUB 🇨🇺 #CNLxOneSoccer | https://t.co/hishXepRT3 | #CNL pic.twitter.com/1axkwZiDKV