SELEKTOR TUMBAKOVIĆ PRED MEČ SA LUKSEMBURGOM NAJAVIO VELIKE PROMENE: Dobiće priliku oni koje sam viđao samo na treningu kako rade! Očekujte veliki REZ (KURIR TV)

"Rezultat prethodne utakmice je definisao naš pravac do kraja kvalifikacija. Neće biti jedna promena, već mnogo više. Daćemo šansu nekima koje sam manje video. Video sam ih na treningu i kako se ponašaju, ali ne i na terenu. Biće veoma mnogo izmena u odnosu na prethodnu utakmicu", rekao je Tumbaković na konferenciji za novinare u Luksemburgu.

Srbija posle poraza od Portugala u subotu ima minimalne šanse da se kroz kvalifikacije plasira na Evropsko prvenstvo.

Tumbaković je naveo da je je potrebna neka vrsta "reza" pred preostale četiri utakmice.

"Cela Evropa čuva loptu, niko je ne prodaje. Igraju iz svoje trećine, stvaraju mogućnost da se izmedju linija napravi rešenje. To je proces koji traje i traži vreme. Imali smo samo tri prava treninga. Hteli smo da pokažemo šta eventualno želimo. Da će u hodu biti nekih promena, to sigurno. Da bi napravio pravu reprezentaciju treba dati šansu da neko pogreši. On ima pravo da pogreši, a mi smo tu da vidimo ko je dobar i da napravimo selekciju. Ako neko voli mlade igrače, vole ih treneri, a ja posebno. Oni imaju posebnu energiju. Kada to pričam, mislim na klub. Kada je reprezentacija u pitanju, osnovno opredeljenje je da igraju najbolji. Ako se pravi rez, treba da razmišljamo da li su oni koji su ovde najbolji, a ne o njihovoj starosti", kazao je Tumbaković.

Dušan Tadić neće igrati narednu utakmicu zbog povrede, a povodom toga selektor je rekao: "Sjajan je igrač. Sticaj okolnosti je povreda koju ima, traži prostor od tri-četiri dana da odmori. Bar tako kažu lekari, a ja im verujem".

Srbija će u utorak igrati protiv Luksemburga.

"Predrasudu o Luksemburgu imamo iz vremena kada su utakmice sa njima bile sigurne pobede i siguran prolaz. U poslednje vreme nije tako. Mnoge takve države igraju fudbal. Luksemburg pravi reprezentaciju koja zavredjuje posebnu pažnju. Ne pravim alibi, to je realno. Rezultati govore u prilog tome. Sada su ispred nas, imaju bolju gol razliku... Teško primaju golove, doduše teško i daju, ali to više nije ona ekipa. Biće ozbiljna borba. Ako želiš rezultat, moraćeš dobro da se napneš da bi to ostvario. Uopšte ne igraju naivno", kazao je Tumbaković.

Utakmica izmedju Luksemburga i Srbije igraće se sutra od 20.45.

Kurir sport

Kurir