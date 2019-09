MARIN POSLE PORAZA U MINHENU: Šteta, imali smo priliku da postignemo gol, ali na bodove svakako nismo računali!

Svoje prve utiske posle meča izneo je kapiten Crvene zvezde Marko Marin.

- Šteta, prilika koje smo imali iz kontri. Branili smo se, naivno primili drugi i treći gol. To su naše velike greške i to ne sme da se desi. Imao sam lepu priliku, šteta da nije ušla. Imali smo dosta faza u utakmici gde smo igrali. Mislim da će protiv drugih ekipa biti lakše jer nisu taj kvalitet. Nismo svakako računali na bodove, a to moramo da zaslužimo protiv Olimpijakosa kod kuće - rekao je Marin.

Kurir sport

Kurir