PARTIZAN VEČERAS DOČEKUJE HOLANDSKI AZ ALKMAR! EVROPO, RAČUNAJ NA NAS: Savo lomio čaše po stadionu protiv malera!

Fudbaleri Partizana večeras (21.00, RTS 1), na startu takmičenja u Ligi Evrope, u Humskoj dočekuju ekipu AZ Alkmara pred najmlađim navijačima.

Isti rivali igrali su pre tačno četiri godine u grupi iste oznake (L), istog takmičenja, na istom mestu. Još samo da bude i isti rezultat - 3:2, pa da sa tri boda na startu Lige Evrope crno-beli nakrive kapu.

U najjačem sastavu

- Imali smo u utorak 29 igrača na treningu, spremnih i ornih. Lupao sam čaše po stadionu zbog malera. Imamo praktično sve igrače na okupu. Imamo različite varijante kada su u pitanju protivnici, i to je snaga našeg tima, da možemo različite stvari da radimo u određenim utakmicama. To je ekipa koja ne odustaje ni u jednoj fazi, kao što igra većina holandskih ekipa. Tipična njihova škola. Mlada su i perspektivna ekipa. Dobro smo analizirali AZ, imamo jasnu sliku o tome šta nas čeka. Očekujem da damo maksimum, pre svega. Ako tako bude, verujem da možemo da dođemo do dobrog rezultata - rekao je Milošević.

Trener Partizana svestan je da ekipu do kraja decembra očekuje pakleni ritam i da na raspolaganju mora da ima što više igrača.

Paklen kalendar

- U naredne dve nedelje imaćemo šest utakmica. Do decembra ćemo igrati non-stop dva puta nedeljno, ne računajući reprezentativne pauze. Biće nam potrebni svi. Igrači su svesni da niko od njih ne može da igra sedam utakmica u 20 dana. Može, ali ćemo ga pokidati. Taktička opredeljenja u skladu s protivnikom će odrediti ko će igrati - zaključio je Milošević.

Večerašnja utakmica odigraće se bez najvatrenijih navijača u sklopu kazne UEFA, ali pred oko 20.000, možemo reći i najboljih navijača - mališana do 14 godina, kojima će biti dozvoljen ulaz na tribine.

Vera u svoje igrače

- Biće jako teško, ali nije nemoguće. Najbitnije je da to u velikoj meri zavisi od nas. Propusti, ako ih bude, mogu da se nadoknade. Ako budemo pravi, imaćemo dobre šanse kada je u pitanju prolaz - rekao je Milošević.

