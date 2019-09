FUDBALERI ZVEZDE JEDNOGLASNI POSLE PORAZA U MINHENU: Nismo zaslužili da budemo ovoliko poraženi, samo da je onaj šut ušao... (KURIR TV)

Posle meča svoje impresi sa javnošću su podelili fudbaleri Zvezde.

Među prvima svoje utiske preneo je štoper Zvezde Miloš Degenek.

'' Jedna dobra škola, nismo se uplašili. Igrali smo na kontre i imali prilike u oba poluvremena. Oni su imali posed lopte. Odigrali smo bez većeg broja prekršaja, lepo smo se pomerali, stajali, branili se u bloku. Primili smo gol na njihovo iskustvo. Nadam se da ćemo biti bolji u narednim utakmicama. Da nismo primili dva gola pri kraju na neki bezvezni način, bio bi bolji osećaj. Pokazali smo da smo komaktna ekipa. Iskustvo nam fali,'' rekao je Degenek.

Kapiten Zvezde Marko Marin kazao je da žali za propuštenom prilikom u 78. minutu kada je sa oko 18 metara šutirao malo pored gola.

"Mogla je da udje, bila je dobra akcija, lopta u dubinu, povratna... Šteta što nije ušla", rekao je Marin.

On je ocenio da je poraz mogao da bude blaži.

"Mnogo naivno smo primili drugi i treći gol, pogotovo kod tog drugog, kada ima 10 minuta do kraja i možeš da dodješ do gola... Moramo da budemo koncentrisani i da bolje ragujemo u tim situacijama. To boli, ali ok smo odigrali, Bajern je dominirao, ali defanzivno smo bili dobri. Imali smo tih par kontri koje smo mogli bolje da završimo", kazao je Marin.

Kurir sport

Kurir