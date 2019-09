RAMPA ZVEZDI ZA MEČ U ZVEČANU: Meč crveno-belih i Trepče u Kupu Srbije NEMOGUĆA MISIJA NA KOSOVU

U utorak je na žrebu za 1/16 finala Kupa Srbije bilo odlučeno da će Crvena zvezda gostovati ekipi Trepče iz Kosovske Mitrovice, a sve to je bilo burno propraćeno na Kosovu i Metohiji.



U saopštenju za javnost, koje prenosi agencija "Anadolija", čiji je potpisnik predsednik fudbalskog saveza takozvanog "Kosova" Agim Ademi navodi se da Trepča kao klub iz Kosovske Mitrovice nema pravo da se takmiči pod okriljem Fudbalskog saveza Srbije i da se tako krše pravila.

"FIFA i UEFA moraju hitno da reaguju, te spreče kršenje svojih statuta, pa tako spreče i bilo šta što bi destabilizovalo situaciju na severu 'Kosova'. Pozvali smo i nadležne institucije da se hitno pozabave ovim slučajem, preduzmu mere i zaštite integritet Fudbalskog saveza 'Kosova'”, ističe se u saopštenju za javnost takozvanog saveza.

Predsednik Takmičarske komisije FSS Miodrag Janković detaljno je objasnio celokupnu situaciju.

"Mi ćemo da pokušamo sve da se taj meč odigra u zadatom terminu, a pošto je Trepča izvučena na žrebu kao domaćin Crvenoj zvezdi, to realno stvara određene organizacione probleme. Pre svega oko same organizacije utakmice, pa do gostovanja navijača u Zvečanu, što je u ovom trenutku nemoguća misija", kaže Janković.

U Fudbalskom savezu Srbije, koji je organizator takmičenja u Kupa Srbije, razmišljaju i o promeni domaćinstva, pa je tako moguće da Crvena zvezda u Beogradu ugosti Trepču.

Pomenuta utakmica šesnaestine finala Kupa Srbije između Trepče i Crvene zvezde na stadionu u Zvečanu, mestu pokraj Kosovske Mitrovice, trebalo je da bude odigrana 25. septembra, međutim, izvesno je da će biti odabran neki drugi datum.



