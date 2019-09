BORJAN O SUMINOJ PROSLAVI ISPRED DELIJA: Nisam hteo da dozvolim da slavi pred našim navijačima, mora da postoji neko poštovanje! KURIR TV

Borjan je reagovao kada je video da Suma i ostali fudbaleri Partizana slave ispod severne tribine gde su se nalazili navijači Crvene zvezde.

- Lep šut, lep gol - svaka čast. Prešla mu je preko noge malo, ali šta da se radi. Tako je kako je, desio se lep gol i to je to. Nisam hteo da dozvolim da slavi pred našim navijačima, okrenut prema njima. Mora da postoji neko poštovanje, neka ide da slavi sa svojim navijačima i to je to. Ja sam takav čovek, ne volim da neko takve stvari tako radi. Ne slavim ni ja, kada mi pobedimo, pred tuđim navijačima. Mora da postoji neko poštovanje, ali očigledno da nema poštovanja. Šta da se radi - rekao je Borjan.

