PARTIZAN PUŠTA ULAZNICE ZA LIGU EVROPE: Grobari od utorka mogu do zlatna vrednog papira!

Kako je saopštio Partizan, cene ulaznica za dve utakmice koje crno-beli igraju na svom stadionu, protiv Astane i Mančester junajteda su 4.000 dinara za južnu i severnu tribinu, 6.000 za bočne delove istoka i zapada, a 8.000 dinara za centralne delove tih tribina. Mesto u ložama je 40.000 za obe utakmice.

Vlasnici sezonskih ulaznica imaju prioritet, a ulaznice za grupnu fazu će se prodavati isključivo kao kompleti, oba meča zajedno.

Vlasnici sezonskih ulaznica moći će da kupe komplete od utorka 24. septembra na dva prodajna mesta, u kancelariji 216 na stadionu u Humskoj, od 10 do 16 časova radnim danima i subotom i na prodajnom metu Tiketlajna na Novom Beogradu u Bulevaru Milutina Milankovića 1, radnim danima od 10 do 18.00 i subotom od 10 do 16.00 časova.

foto: Starsport

Od utorka, zaključno sa ponedeljkom 30. septembra, vlasnici sezonskih ulaznica će imati pravo preče kupovine sa 50 odsto popusta na komplet isključivo za mesto za koje imaju svoju sezonsku ulaznicu, s tim da će moći da kupe još maksimalno tri dodatna kompleta po punoj ceni, a imaće prioritet i u izboru mesta.

Popust je moguće ostvariti isključivo na komplete za mesto za koje se poseduje validna sezonska ulaznica, a ostvaruje se davanjem sezonske ulaznice na uvid uz ličnu kartu.

foto: FK Partizan

Ukoliko vlasnik sezonske ulaznice želi da kupi komplet koji nije njegovo mesto sa sezonske tada gubi pravo na popust i komplet plaća po punoj ceni.

Od utorka 1. oktobra kreće slobodna prodaja kompleta i prestaju da važe rezervacije i popusti. ;Moguće je kupiti do četiri kompleta po kupcu uz lični dokument sa slikom.

Partizan će u trećem kolu Grupe L, 24. oktobra od 18.55 u Beogradu igrati protiv Mančester junajteda, a 12. decembra u šestom kolu dočekaće Astanu od 21 čas.

Beta

Kurir