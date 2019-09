FUDBALER ZVEZDE PANKOV: Sram nas bilo, sve do jednoga! Nismo pošteno ni namučili Stojkovića!

"Sram nas bilo, sve do jednog. Sve je to lepo, Liga šampiona i sve to, ali derbi je posebno takmičenje ili bi trebalo da bude za nas. Videli ste danas na šta smo ličili, ne bih želeo ništa dalje da pričam, sebe bih ukopao", rekao je Pankov novinarima posle utakmice.

Zvezda je izgubila kao gost od Partizana sa 0:2, u devetom kolu Super lige Srbije. Upitan da li je promena formacije uticala na igru i rezultat, Pankov je rekao da ne misli da je to razlog.

"I da je startovao Rodić postava bi bila ista, zna se da neke utakmice igramo sa tri igrača pozadi, ali nije ni to problem. Sve što smo se dogovorili nismo uradili, zato je bilo kako jeste. Boli statistika, imali su 12 šuteva ka golu, mi dva, nijedan u okvir gola, nismo pošteno ni namučili Stojkovića. Ali dobro stisnućemo zube, zbiti redove, biće još dva, tri derbija do kraja pa ćemo videti gde smo. Njima svaka čast", rekao je Pankov.

