MIODRAG BOŽOVIĆ PIŠE ZA KURIR: Zvezdaši, ne pucajte u Miloja!

Taj Miloje, koji je sada pod udarom određenog dela javnosti, i to ne samo zvezdaške, uneo je u klub 60.000.000 evra ostvarujući rezultate iznad svih očekivanja

Želim da pružim podršku kolegi Vladanu Milojeviću posle poraza u derbiju. I ne samo kao kolegi već i kao čoveku. Nije lako biti trener Crvene zvezde, ogroman je pritisak i stres, treba to izdržati. Znam to iz ličnog iskustva, jer sam i sam vodio Crvenu zvezdu.



Nije Miloju lako. I to znam, jer sam i sam gubio derbije. Isto tako, ubeđen sam da je želeo najbolje, da pobedi. Sada, posle poraza, vreme je da se svi zvezdaši ujedine, a ne da pljuju čoveka i klub koji vole najviše na svetu. Izgubiti derbi nije smak sveta. Ako se ne varam, biće ih još dva u prvenstvu i možda dva u Kupu Srbije.



Dobro se sećam situacije u Crvenoj zvezdi kada u klubu nije bilo struje i vode, kada nije bilo kafe. Nadam se da je to vreme za nama, da se to nikada više u istoriji neće desiti u Crvenoj zvezdi. Danas Crvena zvezda igra Ligu šampiona, i to drugu godinu zaredom. Malo li je?! Sve je nevažno, važna je samo Liga šampiona. Biti među 32 odabrana kluba Evrope!



Taj Miloje, koji je sada pod udarom određenog dela javnosti, i to ne samo zvezdaške, uneo je u klub 60.000.000 evra ostvarujući rezultate iznad svih očekivanja.

Naravno, imao je veliku podršku ljudi iz kluba koji su besprekorno radili svoj posao. Danas u Crvenu zvezdu dolaze strani igrači bez nećkanja. Klub opet ima evropski renome, ne duguje se novac igračima, ulaže se u mlađe kategorije...

Zvezda je opet velika i moćna. Ovaj poraz je samo trenutak slabosti.



Nema razloga da se puca u Miloja. Samo treba sagledati stvari racionalno, emocije treba ostaviti po strani. I zato još jednom, puna podrška mom kolegi Vladanu Milojeviću i svim ljudima iz uprave Crvene zvezde.

(Kurir.rs / Foto:)

Kurir