PUCAJU GA EMOCIJE: Čuveni golgeter igrao i za Zvezdu i za Olimpijakos! Evo šta kaže pred bratski duel na Marakani

Golgeter je nosio crveno-beli dres oba kluba.

- Meč dočekujem apsolutno i samo sa pozitivnim emocijama. Tako je bilo i posle žreba kad sam saznao da će Zvezda i Olimpijakosom. Kako se bliži utakmica ta emocija biće sve jača i jača, a kako će izgledati na samom stadionu i tokom utakmice, to ne mogu ni da pretpostavim - otpočeo je razgovor Pantelić.

Pantelić, međutim, veruje u ovaj tim Zvezde.

- Koga kod da pitate za ovaj tim Crvene zvezde svako bi iskreno morao da im oda priznanje za ogroman uspeh koji su ostvarili plasmanom u Ligu šampiona. To je rezultat koji nikako ne sme da se podrazumeva i u svakom momentu vrednost tog rezultata mora da bude na najvišem mogućem nivou. Ali, sa druge strane, Crvena zvezda je klub koji uvek mora da teži ka ostvarenju maksimalnih ciljeva. Verujem da od ovog tima Zvezde možemo da očekujemo još mnogo toga pozitivnog do kraja sezone. Oni su sposobni i imaju kapacitet za to.

Pantelić je imao i savet za izabranike Vladana Milojevića.

- Rekao bih im da moraju da budu hrabri, odvažni, da veruju u sebe i da nikad ne zaborave koji grb nose na dresu. Crvena zvezda je svetinja koju poštuje i voli armija navijača u Srbiji i širom sveta, a zna se kako se svetinje brane i čuvaju.

Dotakao se i atmosfere na Marakani.

- Verujem da će atmosfera na stadionu biti bratska, kako i priliči odnosima koji godinama traju između navijača ova dva kluba. Ipak, ovo je Liga šampiona, borba za svaki bod ima veliku važnost. Na terenu očekujem fer i korektnu borbu, ali verujem da će igrači oba tima želeti da ostvare trijumf po svaku cenu i da se u tom smislu sigurno neće štedeti. U svakom slučaju predstoji nam spektakl koji će sigurno imati posebnu stranicu u istoriji kako Crvene zvezde tako i Olimijakosa - zaključio je Pantelić.

(FK Crvena zvezda, Foto: Starsport)

Kurir