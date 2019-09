UŽIVO, VIDEO: Zvezda - Mačva (3:0), crveno-beli bez milosti! I Kanjas se upisao u strelace

TOK MEČA:

DRUGO POLUVREME:

46. minut - Počeo je drugi deo igre!

PRVO POLUVREME:

45. minut - Završen je prvi deo igre!

37. minut - GOOOOOOL! Sada je pogodio Kanjas posle dobijene lopte Puletića na šut Gajića!

32. minut - GOOOOOOL! Ben ponovo pogodio posle ''povratka'' u Zvezdu. On je bio strelac i u prošlom kolu protiv Voždovca.

26. minut - Sada pokušaj Van La Pare, ali pravo u Puletića. Igra se na jedan gol samo, klasična ''viktorija'' na Marakani.

25. minut - Novi pokušaj iz daljine. Sada je probao Ivanić, ali bez uspeha.

22. minut - Nova prilika za Tomanea posle greške štopera Mačve, ali brani Puletić jednom nogom i čuva mrežu svoje ekipe.

19. minut - Probao je Vulić sa ivice šesnaesterca, ali mu je lopta prešla preko noge i otišla daleko od gola gostiju.

foto: Starsport

17. minut - Pravo niotkuda Mačva je imala priliku posle greške Borjana, ali nije se najbolje snašao napadač gostiju.

15. minut - Zvezda ima inicijativu od samog starta utakmice.

8. minut - GOOOOOL! Probao je Kanjas iz daljine, odbranio je Puletić, ali je na loptu naleteo Tomane i prosledio je do mreže gostiju.

1. minut - Utakmica je počela!

SASTAVI:

CRVENA ZVEZDA (4-1-4-1): Borjan - Gajić, Degenek, Milunović, Rodić - Kanjas - Ben, Vulić, Ivanić, Van la Para - Tomane.



MAČVA (4-2-3-1): Puletić - Pejović, Jevtić, Mijailović, Tošić - Ivić, Jovanović - Milosavljević, Jeremić, Marić - Ašćerić.

Domaći tim je nakon poraza u derbiju uspeo da se vrati na pobednički kolosek i da osvoji sva tri boda na gostovanju ekipi Voždovca. Šef stručnog štaba crveno-belih Vladan Milojević ističe da je svaka naredna utakmica najvažnija i da bez obzira na poziciju Šapčana na tabeli izuzetno respektuje rivala:

’’Utakmica protiv Mačve je u ovom trenutku najbitnija. Radi se o čvrstoj ekipi koja ume da igra na rezultat i bez obzira na to što se nalaze na poslednjem mestu imaju naš respekt. Zaslužili su više bodova i povratkom trenera koji je napravio najveće uspehe sa njima mislim da će početi da igraju bolje. U duelu sa TSC-om su pokazali da imaju kvalitet i da umeju da igraju taktički disciplinovano, a očekujemo da takvi budu i sutra. Mislim da je i liga kvalitetnija nego prošle godine, veliki broj timova pokazuje sjajne igre i demonstrira ozbiljan potencijal, što me posebno raduje. Što se našeg tima tiče, danas ću posle treninga videti na koje igrače mogu da računam i u skladu sa tim ću se odlučiti za sastav koji će izaći na teren u subotu. Uvek razmišljamo o prvoj sledećoj utakmici i u skladu sa tim se pripremamo. Ritam je takav da nemamo vremena da razmišljamo o onome što je iza nas. Činjenica je da nije prijatno kad nemate pozitivan rezultat, kao i da je mnogo lepše raditi sa osmehom, ali jednostavno u ritmu u kom se igra dva puta nedeljno nemamo previše vremena da razmišljamo o tome. Onda se dogodi to i da pojedinim igračima varira forma, ali sve su to problemi koje moramo da rešavamo u hodu. Ono što moram da napomenem je da sam zadovoljan reakcijom posle derbija i načinom na koji smo odigrali susret sa Voždovcem. Nezgodna je situacija sa strancima, ali se trudim da svima dam šansu kako bi imali utakmice u nogama i bili u formi onda kada je to najpotrebnije. Mnogo ekipa u Evropi ima mali fond igrača koje vrti u krug, kod nas nije tako, ali razmišljamo, gledamo, analiziramo i trudimo se da ’’pogodimo’’, kako sa strancima, tako i sa domaćim igračima.’’

Meč 10.kola Linglong Tire Super lige Srbije između Crvene zvezde i Mačve igra se danas, u subotu 28.septembra 2019.godine, sa početkom u 19:00 časova

Kurir sport / Beta

Kurir