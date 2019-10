DELIJE IZDALE VANREDNO SAOPŠTENJE PRED MEČ SA OLIMPIJAKOSOM: Šta god da se desi na Marakani, NE DIRAJTE GRKE! Oni su jedini bili uz nas kad niko drugi nije hteo (KURIR TV)

"Delije" i grupa navijača pirejskog kluba "Gejt 7" gaje prijateljske, ili kako sami vole da kažu, bratske odnose.

Fanovi beogradskih i pirejskih crveno-belih zakazali su zajedničko okupljanje u 16 sati ispred hotela "Moskva", posle čega će u korteu krenuti put "Marakane".

"Delije" su tim povodom objavile vanredno saopštenje.

Na prethodnim košarkaškim evroligaškim utakmicama Zvezde i Olimpijakosa događalo se da deo navijača srpskog kluba vređaju goste. "Delije" sada žele da se to ne desi.

"Sudbina je htela da se sa našim bratskim klubom i navijačkom grupom nađemo u istoj grupi Lige šampiona. Veliki izazov i ispit za nas kao zvezdaše! Da ne okolišamo mnogo i da maksimalno skratimo, a da svi razumeju suštinu našeg obraćanja ljudima koji će danas biti na stadionu...

Da, normalno je da svako želi da njegov klub pobedi i nikome nije problem da to kaže. Ni nas, ni braću nije sramota da kažemo - neka pobedi bolji i to je to!

Ipak, na par stvari bismo hteli da skrenemo pažnju ljudima i da budu svesni težine ovog meča koji nosi. Sve oči navijačkog, pa i fudbalskog sveta biće uprte u ovu utakmicu. To uključuje i sve naše neprijatelje. Svi će želeti da vide kako će se odvijati ova utakmica između bratskih klubova i grupa. Ovo nije meč kao i svaki drugi, jer danas treba sačuvati bratstvo koje je započeto baš na današnji dan, pre 33 godine!", kaže se u saopštenju.

"Treba sačuvati obraz, koji u današnjem svetu ljudi vrlo brzo gube i ne priznaju ništa više sem materijalne dobiti, bilo da su to pare ili gol! Zato je danas na svakome od nas na stadionu odgovornost da to ispadne kako treba, a da našem klubu pružimo maksimalnu podršku!", jasne su "Delije".

"Zato bismo vas zamolili da kakav god rezultat bio, ne mešamo našu braću u to! Da ljudi koji sede blizu njih, ne gestikuliraju ka njima ništa, da ne prave od ove utakmice cirkus već spektakl kakav nigde još nije viđen! Navijaj za svoj tim i to je to! Da se time vodimo celu utakmicu, a da pred početak ispoštujemo himnu Olimpijakosa, da njihove igrače dočekamo aplauzom kada izađu na teren! Na poluvremenu (a možda i koji put tokom meča) da se sa njima dovikujemo i na kraju kakav god rezultat bio da ispratimo obe ekipe aplauzom! Sve između navijamo za svoj tim, ali ne vređamo našu braću!", dodaje se u saopštenju.

"Delije" podsećaju da su Grci bili uz Srbe kada niko drugi nije hteo.

"Ne zaboravite da su to ljudi koji su 1994. godine bili na Marakani kada niko nije hteo da igra prijateljsku utakmicu sa našim klubom zbog sankcija, koji su nebrojano puta pokazali koliko nas vole, koliko se voli Zvezda u Pireju. Nebrojano puta su vodili naše bitke, bili nam podrška, kao i mi njima. Na kraju krajeva, mi mora da gostujemo tamo, pa kako radimo - tako će nam biti! Nemojte da smetnete to sa uma danas, već da sačuvamo obraz i pokažemo svima kako treba da izgleda susret dva bratska kluba".

Na kraju, u saopštenju se zaključuje:

"Sjajna utakmica je pred nama, pa ko bude bolji neka pobedi, ali mi ostajemo braća zauvek, i u dobru i u zlu"!!!

