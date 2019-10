FUDBALER PRIZNAO DA JE SAIGRAČU UKRAO SAT: Uradio sam to iz ljubomore!

Dolberg je prijavio policiji da je njegov sat ukraden u svlačionici 16. septembra posle treninga. Dijabi Fadiga je priznao da je ukrao sat i u utorak ga je otpustila uprava Nice.

Dijabi Fadiga se izvinio Dolbergu, a danas je pokušao da objasni svoj postupak, posle, kako je naveo, "neviđene medijske oluje".

"Izvinjavam se navijačima i svima koji vole klub. Mnogi su me podržavali otkako sam debitovao za klub u koji sam došao kao 14-godišnjak. Razočarani su i dugujem im objašnjenje. Ponosno sam nosio dres kluba iz detinjstva prošle sezone. Nažalost bio sam povređen nekoliko meseci, a povratak na teren odložen je zbog crvenog kartona koji sam dobio igrajući za ekipu do 19 godina. To je na mene psihički uticalo, a teška situacija bila je u velikoj suprotnosti sa uspehom i aurom Kaspera, mog saigrača", naveo je on.

"Uzeo sam njegov sat bez razloga, možda i pomalo iz ljubomore. Umesto da pokušam da se borim na terenu, da mu budem konkurencija za mesto u timu, glupo sam reagovao. Nisam to uradio kako bih stekao nešto, već iz prkosa, frustracije i osećaja diskreditovanosti. Imam samo 18 godina, ali to nije izgovor. Izvinio sam se saigraču, treneru, direktoru kluba, kapitenu. Preuzeo sam odgovornost da mu sve nadoknadim. Želim mu uspeh u Nici i u karijeri. Možda će nam se jednog dana ukrstiti putevi na terenu i da će ovo tada biti samo loša uspomena", dodao je Dijabi Fadiga.

On je rekao da je za njega najveća kazna što napušta klub u kome je želeo da uspe i zahvalio svima koji su verovali u njega.

"Nadam se da ću jednog dana moći da dokažem da su bili u pravu i da vredim više od onoga što se dogodilo. Iskupiću se na fudbalskom terenu i sada želim da se koncentrišem na moju strast, fudbal", naveo je 18-godišnji francuski fudbaler.

