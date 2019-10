HRVATI NAM GLEDAJU U LEĐA! SRBIJA PRESKOČILA HRVATSKU NA UEFA LISTI: Pobeda Partizana pomerila našu zemlju na 17. mesto! Blizu smo dva mesta u kvalifikacijama za Ligu šampiona!

Srbija je posle trijumfa crno-belih popravila poziciju i sa 18. skočila na 17. mesto preskočivši Hrvatsku!

Ukoliko Crvena zveuda i Partizan nastave sa skupljanjem bodova nije daleko ni 15. mesto koje omogućava dva mesta u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Srbija sada ima 24.750 bodova i preskočila je Hrvatsku koja ima 24.375 bodova. Ispred Srbije su Kipar sa 25.000 bodova, Grčka sa 25.300 bodova, Danska sa 26.250 bodova i Češka sa 27.100 bodova.

Ono što je bitno, najveći konkurenti Srbije su ostali sa po jednim predstavnikom u evropskim takmičenjima, pa naša dva predstavnika imaju priliku da poprave položaj na UEFA listi.

Ovakav sistem uvodi se od sezone 2021/2022, što znači da će Srbija, ali i sve ostale države, imati i sledeću godinu da pokušaju da dođu do 15. mesta.

Za Srbiju je veoma važno da dođe do 15. mesta do sezone 2021/2022 kada će UEFA uvesti Ligu konferencija, koju će igrati čak 72 ekipe.

Radi se o trećem po rangu takmičenju u kome će kvalifikacije igrati pobednici kupova zemalja koje se nalaze na listi od 16. do 29. mesta, 14 drugoplasiranih iz nacionalnih liga tih zemalja, 16 trećeplasiranih iz liga pozicioniranih od 13. do 28. mesta, devet četvrtoplasiranih iz liga od 7. do 16. mesta i jedan petoplasirani iz šeste lige po značaju.

Srbija se trenutno nalazi na 17. mestu, što znači da ako ne budemo došli do 15. mesta, onda će drugoplasirana ekipa Superlige igrati drugu rundu kvalifikacija za Ligu konferencija. To ujedno i znači da će moći da ima samo jednog predstavnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

