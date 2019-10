ĆERKA SINIŠE MIHAJLOVIĆA ZALJUBLJENA DO UŠIJU: Ovaj italijanski fudbaler je ukrao Virdžinijino srce! Svi se pitaju samo ŠTA ĆE JOJ TATA REĆI (FOTO)

Grazie per essere mio fidanzato ma allo stesso tempo migliore amico più fedele. Grazie per ascoltare quotidianamente i miei discorsi senza stancarti mai. Grazie per sopportarmi e calmarmi quando faccio i miei capricci da bambina. Ma ancora di più Grazie per farmi ridere, ogni giorno, con le cose più piccole che riesci solo tu a rendere estremamente grandi. Nonostante le litigate, le giornate no, il non sopportarsi qualche volta, noi non riusciamo mai a stare più di un minuto con il cuore arrabbiato e separato. Perché tuo cuore è dentro al mio. Perché ci sono persone che ti conoscono quanto te, a volte meglio, perché dove tu smetti di amarti, loro continuano, non si fermano. Ci sono persone così, che tu le guardi e sorridi, loro ti chiedono perché sorridi? Tu dici niente, e quel niente lì significa Tutto. ❤️

