OGLASIO SE NENAD LALATOVIĆ POSLE SKANDALA U NIŠU: Voleo bih da se utakmica prekida i onda kada vređaju mene (FOTO)

„Želim da pohvalim našu upravu kluba za podršku nakon utakmice protiv Voždovca, na kojoj nisam mogao da budem na klupi, jer sam dobio kaznu od 800.000 dinara i tri meča suspenzije. To je sigurno zasluženo, jer sam napravio ispad, ali to ne bih uradio da mi neko, nije bitno ko, dva puta nije vređao moju pokojnu majku i da me njihov navijač nije pljunuo u lice. Tek tada sam odreagovao, a voleo bih da se utakmica prekida i onda kada vređaju mene i psuju moju kćerku. Smatram da i ja, kao trener, imam osećanja prema svom detetu i zato bih zamolio Fudbalski savez i naše sudije da prekinu utakmicu i onda kada ceo stadion skandira šta će da radi mojoj kćerci, jer jednostavno to me boli isto kao što i druge boli onda kada vređaju njih”, rekao je Lalatović.

Trener Vojvodine je rekao da se loše izrazio kada je nedavno rekao da njega i klub titula ne zanima. Lale su prenoćile na prvom mestu Superlige u petak uveče, a Lalatović se nada da će tu što duže ostati.



“Jednom sam se možda loše izrazio kada sam rekao da nas titula ne zanima, jer naravno da nam je to najveća želja. To je teško, ali nadamo se i ukoliko je mogao Lester u Engleskoj, zašto i mi ne bismo mogli u Srbiji? Međutim, ja to ne izgovaram zato što ne želim da provociram druge sa tim izjavama, ali navijači Vojvodine i ja se potajno tome nadamo. To bi bio fenomenalan san, a da li ćemo ga dosanjati, to ne znam. Ono što znam jeste da bih dao 10 godina svog života da se tako nešto desi”, poručio je Nenad Lalatović.

Vojvodina će prvenstvenu pauzu, zbog obaveza reprezentacije, iskoristiti da u Italiji odigra prijateljsku utamicu sa Brešom.

