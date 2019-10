PORTUGALSKI LESTER GAZI NA SRPSKI POGON: Uroš Račić sa vrha gleda Benfiku, Porto i Sporting!

Novajlije u elitnom društvu Portugala, ekipa Famalikao pravi lom u domaćem prvenstvu. Do juče anonimni klub, drži prvo mesto na tabeli ispred velikana evropskog fudbala Benfike, Portoa i Sportinga. Kurir je kontaktirao Uroša Račića, bivšeg fudbalera Crvene zvezde koji je ovog leta na pozajmicu stigao iz Valensije u mali Famalikao.



Famalikao je hit portugalskog prvenstva. Gde leži tajna uspeha na početku sezone?

- Famalikao vode stručni i odgovorni ljudi, organizacija je vrhunska, stručni štab na čelu sa trenerom Suousom i kvalitetni fudbaleri najzaslužniji su za trenutni rezultat. Bez bilo kojeg od ovih preduslova teško bi bilo doći do uspeha - počeo je razgovor Uroš Račić.



Iza sebe ste ostavili velikane poput Benfike, Porta i Sportinga. Možete li da izdržite trku sa njima?

- Voleo bih da budemo prvi do kraja, ali svestan sam veličine klubova kao što su Benfika, Porto i Sporting. Zato mislim da je još rano baviti se prognozama, iako prija pogled sa vrha tabele.

foto: Privatna Arhiva

Došao si na pozajmicu u Portugal iz Španije. Kako se to desilo?



- Imao sam više ponuda tokom leta, čak je bilo opcija da me otkupi neki drugi klub, ali Valensija nije htela da me proda. Famalikao je došao kao najbolje rešenje za mene. Verujem da ću odigrati dosta dobrih utakmica u Portugalu i pomoći klubu da napravi najbolji mogući rezultat.

Možete li da ponovite uspeh Lestera u Engleskoj od pre neku godinu?

- Vauuu, kako to zvuči sjajno! (smeh) Mislim da je još rano razmišljati o tome. Idemo, od utakmice do utakmice. Pokazali smo da ekipa ima kvalitet, da li će to biti dovoljno za neke velike stvari... Videćemo na kraju prvenstva.

Pratiš li utakmice Crvene zvezde, u Ligi šampiona i Superligi?

- Naravno, to je moja druga kuća! Mislim da je sjajno sve ovo što Zvezda radi poslednjih godina. Liga šampiona kod nas u Beogradu dve godine zaredom, to je nemerljiv uspeh. Posebno, kada se zna da to ne mogu ni ekipe koje imaju ogromne budžete i mnogo ozbiljniji igrački kadar na koji se troše stotine miliona evra. Zato je Zvezdin uspeh još veći, posebno posle pobede nad Olimpijakosom. Ujedno, to je i potvrda da sportski sektor na čelu sa Terzićem, Mrkelom i Milojevićem radi fantastičan posao.

foto: Nebojša Mandić

Kako sada vidiš karijeru u Crvenoj zvezdi? Jesi li mogao više? Žališ li za nečim?



- Uvek može više! Svestan sam da sam napravio mnogo, jer sam odigrao veliki broj utakmica u jednom toliko velikom klubu kao što je Crvena zvezda. I to sa samo 18 godina. Te utakmice su mi pomogle da otvorim vrata jednog tako velikog kluba kao što je Valensija. Imao sam sreće da sa Zvezdom igram i evroutakmice i da osetim kolika je Zvezdina moć! Da sam ostao duže sigurno bih ostavio dublji trag, ali ako me pitate jesam li zadovoljan tim vremenom provedenim u Zvezdi, o da, jako sam zadovoljan!

Kakva je situacija sa Valensijom? Imaš ugovor sa njima, razmišljaš li o povratku u Španiju?

- Ugovor sa Valensijom me veže do 2022. godine. Sada su moje misli usmerene samo na Famalikao zato što verujem da me igranje u Portugalu može vratiti na Mestalju, gde mi je i mesto - samouveren je Uroš Račić.

21

godinu ima mladi fudbaler

193

centimetra je visok

5

miliona evra je njegova vrednost

Kurir sport/A. Radonić

Foto Kurir/Privatna arhiva

Kurir