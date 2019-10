MILOŠEVIĆ ŠOKIRAO SVE POSLE PORAZA OD VOŽDOVCA: NEMOGUĆE JE osvojiti titulu u ovakvim okolnostima! (VIDEO)

Crno-beli su tvrdili da golman Stojković nije zakačio napadača Voždovca, ali je Marković bio neumoljiv, pa su "zmajevi" poveli golom Nikolića.

Finiš je bio dramatičan, Pavlović je u 91. minutu izjednačio, ali je Dević u 95. doneo trijumf "zmajevima".

Milošević nije mogao da se smiri ni posle utakmice.

"Nismo uspeli da povratimo energiju od pre neki dan. Čestitam Voždovcu na pobedi. Ne mogu da zamerim svojim igračima. Imali smo više od igre, mnogo šansi. Nismo uspeli da ih iskoristimo. Falilo je još dodatne energije. Verovatno smo sa ovim izgubili i borbu za titulu. Nije realno da uđemo u borbu za titulu u ovakvim okolnostima", rekao je Milošević i dodao:

"Neću komentarisati suđenje. Znate koje su to okolnosti. Nemoguće je, nemoguće, nemoguće, nemoguće, osvojiti titulu. Trudićemo se da radimo najbolje što umemo do kraja prvenstva i to je to".





"Gledam da se fokusiram da se fokusiram na naš posao. Neke stvari prosto nisu do nas. Gledam da se ne nerviram zbog tih stvari koliko je to moguće, ali ne mogu da zatvorim oči ili da zabijem glavu kao noj i da se pravim da je sve ok. Naravno da energija ode u ovakvim situacijama. Ipak, trudili smo se i trudimo se da probamo da napravimo prvenstvo i igru zanimljivom za navijače, i vas medije, ali nekad je teško stvarno", zaključio je Savo Milošević.

