ZVEZDA NE SME DA POTCENI TOTENHEM: Žander upozorio svoje klupske drugove na snagu Pevaca!

Sa tim u vezi levi bek Crvene Zvezde Žander Santana je upozorio da njegov tim ne bi smeo da potceni rivala iz Engleske, koji nije u najboljoj formi u poslednje vreme.

''Gostujemo ozbiljnom rivalu u Ligi šampiona. Nisu tek tako prošle sezone došli do finala najelitnijeg evropskog takmičenja i ne smemo da ih potcenimo. Doživeli su težak poraz od Bajerna u prošlom kolu, ali to ne sme da nas zavara.Ozbiljan pristup imamo pred svaku utakmicu i gledamo samo ono što je danas. U fudbalu se ne živi u prošlosti i mislim da je to jedini pravi pristup.

Svakako, pre Totenhema, imamo utakmicu sa Radom i želimo da nastavimo pobednički niz započet od meča sa Voždovcem'', izjavio je Žander za klupski sajt Crvene Zvezde.

On je letos pojačao redove srpskog šampiona i do sada sve ide kako je zamislio.

''Lep period je iza nas. Vezali smo uspehe u Ligi šampiona, Kupu i Superligi. Tokom reprezentativne pauze vredno smo trenirali i analizirali našu igru. Mislim da smo vremenom došli do željenog stila igre. Mi smo profesionalci i spremni smo za izazove koji nam predstoje. Utakmica sa Radom dolazi posle pauze i mislim da ćemo pokazati našoj publici da smo još bolji. Očekujemo sjajnu podršku naših navijača koji nam daju vetar u leđa. Nijedna utakmica nije laka, ali mi smo Crvena zvezda i uvek idemo na pobedu",objasnio je Žander.

Ističe da je u Zvezdi sjajno prihvaćen i utisci o klubu i navijačima su mu fenomenalni.

"Sjajno se osećam u Zvezdi. Svi zaposleni, od stručnog štaba preko saigrača su me odlično prihvatili. Igram Ligu šampiona, prvi smo u prvenstvu, a i u Kupu odlično napredujemo tako da nema razloga da ne budem presrećan'', poručuje

Žander.

