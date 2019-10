IBRAHIMOVIĆ BI MOGAO U BOLONJU: Miho, zovi me! Igraću za tebe

Zlatan Ibrahimović u Bolonji! Zašto da ne! Veliko prijateljstvo veže sjajnog napadača iz Švedske i srpskog trenera Sinišu Mihajlovića.



Centarforu ove zime ističe ugovor u Los Anđeles galaksiju i spreman je da se vrati u Evropu, a Italija je njegov izbor. Miha i Ibra sarađivali su u Interu 2006. godine.



Siniša Mihajlović (50) svojom gladijatorskom borbom protiv leukemije digao je celu Italiju na noge. Dobija podršku sa svih strana, posebno od dobrih prijatelju među koje spada i Zlatan Ibrahimović (38). Nije neizvodljivo da Miha i Ibra ponovo sarađuju, i to od januara 2020. u Bolonji.

- Mihajlović? On je moj veliki prijatelj! Ako bih izabrao Bolonju, učinio bih to samo zbog njega. Zvao me je ranije, rekao mi je da će svi trčati za mene. Da je moje da stojim i da dajem golove. Siguran sam da bih i danas bez problema u Italiji dao 20 golova - poručio je Zlatan Ibrahimović u razgovoru za Gazetu.



Pored Bolonje, interes za Ibru pokazali su Napoli, te Inter i Milan.

- Ako se budem vraćao u Seriju A, želim da izaberem klub s kojim ću se boriti za „skudeto“. Hoću da budem deo tima u kojem ću praviti razliku, a ne tamo neki Ibra koji će biti atrakcija ili nešto poput retke životinje iz zoološkog vrta - objasnio je Ibrahimović.

To se ne zaboravlja SINIŠA: IBRA JE OBOŽAVAO AJVAR MOJE MAME

Da su Miha i Ibra iskreni prijatelji, najbolje svedoči jedan Sinišin intervju u kom je pomenuo Zlatana i njegovu ljubav prema srpskom ajvaru: - Moja majka je pravila sjajan ajvar i Ibra ga je obožavao. Zlatan je dobar momak i znam da voli podneblje s kog vodi poreklo, hranu i sve ostalo.



