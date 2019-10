DA SLAVIM U BEOGRADU, A TAMO DA SE IZVINJAVAM Tošić pred Junajted: Imali smo prilike da vidimo da jači ne pobeđuje uvek, u fudbalu je sve moguće!

Ostala su još samo dva dana do najveće utakmice Partizana u Beogradu, kada je reč o grupnoj fazi takmičenja u Ligi Evrope.

U Humsku stiže veliki Mančester junajted, a crno-belu “familiju” dobrano trese fudbalska groznica. Za mnoge fudbalere ovo je utakmica dosadašnjeg dela karijere, a za Zorana Tošića ima i dodatnu težinu, jer je svojevremeno bio član kluba sa Old Traforda. Popularni Bambi neće se prvi put sudariti sa svojim bivšim klubom.

- Imao sam priliku već da igram protiv njih u dresu CSKA u Ligi šampiona i bilo je interesantno i emotivno za mene. Drago mi je što ponovo imam priliku da odmerim snage sa Mančesterom igrajući za klub, za koji svi znamo šta mi znači, i ne samo meni nego svakom od nas ko je ovde. Veoma sam srećan što imamo priliku da igru protiv jednog tako velikog kluba, a ja posebno jer imam priliku da pokažem šta mogu i koliko mogu.

Šansu za crno-bele Tošić vidi i u činjenici da je rival u nedelju imao najveću utakmicu Engleske, derbi sa Liverpulom i da sigurno nije mnogo razmišljao o Partizanu.

- Imali su derbi sa Liveprulom i sigurno nisu mislili na nas sve dok nisu završili tu utakmicu. Partizan im je sigurno bio u drugom planu i to je neka naša šansa. Ne smemo da zaboravimo da imaju ozbiljan kvalitet pogotovo za naše uslove i za nas su ozbiljan protivnik čak iako izađe ta “druga” ekipa. Moramo da budemo oprezni, ali prvenstveno da želimo pobedu i verujemo u nju. Moramo da verujemo u sebe i onda mislim da možemo da je ostvarimo.

Logično pitanje za kraj razgovora sa Tošićem je hoće li proslaviti gol ako ga bude dao Mančesteru.

- Iskreno se nadam da ću imati priliku da postignem gol i da ću je ikoristiti da pomognem Partizanu i da ulepšam spektakl. Ne znam šta bih uradio, ali je Partizan meni mnogo više dao neko Mančester i to je klub koji je broj jedan za mene i nema sumnje da ću proslaviti kako treba - kaže Bambi, a na predlog da u Beogradu slavi, a na Old Trafordu se “izvinjava” navijačima posle gola, uz osmeh kaže:

- Slažem se, može. Bilo bi lepo.

Sve je moguće

Moramo da ih srušimo željom

Zoran Tošić ima jednostavan recept za igru protiv slavnog rivala.

- U ovim veliki utakmicama, a imao sam priliku da ih igram, je veoma važno da uđemo sa verom da mi to možemo, jer ako ih budemo previše respektovali i čekali da nam se ukaže neka šansa, biće nam jako teško. Moramo do prvog minuta da uđemo u brobu za posed, za agresiju, za sve... da želimo pobedu više od njih i jedino tako možemo da dođemo do rezultata. Imali smo prilike da vidimo da jači ne pobeđuje uvek, u fudbalu je sve moguće.