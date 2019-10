RADOVAN PANKOV PRED DERBI SA TSC: Uz utakmice sa Vojvodinom i Partizanom, ovo je najteži meč u prvenstvu!

- Uz utakmice sa Vojvodinom i Partizanom, najteži meč do sada u prvenstvu. Ekipa TSC-a je pokazala da ima kapacitet i da mogu mnogo u nacionalnom šampionatu. Iznenadili su sve, samim tim što nisu dugo izgubili utakmicu i što su idalje u vrhu tabele govori mnogo o njima. Za sada su pravi hit prvenstva, jer niko nije očekivao da će nastaviti sa dobrim igrama. Želeo bih da pozovem navijače da nas podrže u što većem broju iako je radni dan i možda im nije toliko atraktivan protivnik, ali nama podrška uvek znači. Uz dobru igru da osvojimo nova tri boda – rekao je Pankov.



Ovosezonsko pojačanje je istakao važnost dobre realizacije, kao i da ekipa stvara sve više šansi za gol.



- Ne bih želeo da lošim rezultatom pokvarimo dobar bilans, svakoj ekipi je teško postići i jedan gol, a ne pet. Nismo primili pogodak u prethodnoj utakmici i voleo bih da nam to postane neka vrsta tradicije. Nismo toliko stvarali šanse kao na prethodnim utakmicama, ali je ovog puta realizacija bila na zavidnom nivou. Raduje me i što koristimo greške protivnika jer time pokazujemo da koristimo svaku priliku da ubedljivije savladamo rivale.



Defanzivac Crvene zvezde tvrdi da će ekipa na svakoj utakmici ostaviti srce na terenu.



- Zvezdin grb je obaveza da dajemo svoj maksimum. Dužni smo da se borimo da naš klub koji je jedan od najvećih na ovim prostorima. Mi moramo da damo sve od sebe jer smo profesionalci. Garantujem za sve igrače da ćemo uvek dati sve od sebe i da ćemo izginuti na svakoj utakmici za naš klub – zaključio je Radovan Pankov.

