TRAŽIO SAM DA SE MEČ PREKINE, ALI SU MI REKLI - KAKO ĆEMO ONDA ŽIVI IZAĆI ODAVDE!? Potresna ispovest trenera Sinđelića: U Novom Pazaru vređaju Srbe i Srbiju i niko ne reaguje! Delegata su pogodili flašom u glavu i pao je odmah pored mene...

Šta se sve dogodilo u Novom Pazaru ispričao je trener beogradskog kluba u velikom interjuu za portal Hotsport.

Slavio je Sinđelić kraj Jošanice golom Jokovića u 82. minutu i napravio senzaciju kola, ali je fudbal ostao u drugom planu. U prvi plan izbilo je nesportsko ponašanje navijača Novog Pazara koji su vređali državu Srbiju, Srbe i raznim predmetima gađali učesnike meča 16. kola Prve lige Srbije. Delegat utakmice Predrag Milivojević pogođen je flašom u glavu i 15 minuta mu je ukazivana pomoć.

Sve to je otkrio trener beogradskog Sinđelića Dragan Đukanović.

– Sa ljudske strane sam veoma iziritiran i odlučio sam da kažem sve o dešavanjima u Novom Pazaru, jer to prevazilazi granice normalnog i sportskog. Neverovatno je da u državi Srbiji neko 15 do 20 minuta skandira ‘Ubij Srbina’ i ‘Zakolji Srbina’. Vređali su nas, vikali nam da smo ‘cigani’. Delegata su flašom pogodili u glavu, pao je na pod pored mene, lekari su mu 15 minuta ukazivali pomoć. Doživeli smo linč u Novom Pazaru u koji smo otišli sa 13 igrača od kojih čak sedam ima manje od 20 godina. Možete misliti kakav je to utisak ostavilo na njih. Mene su pogodili u leđa sa punom konzervom ‘Koka-kole’. Razočaran sam kao čovek – rekao je Dragan Đukanović.

Iz Sinđelića su od glavnog sudije Nebojše Zeljkovića tražili da prekine utakmicu, ali on to nije ‘smeo’ da uradi.

– Tražili smo od sudije da se utakmica prekine, a odgovor sam dobio ‘kako ćemo živi izaći odavde’. Iz grada u našoj zemlji! Zemlji u kojoj se utakmice prekidaju kada neko vređa predsednik FS Srbije Slavišu Kokezu, a to se ne uradi kada se vređa Srbija i njen narod. Ta država ovim povodom ne radi ništa. Razočaran sam, dva policajca su nas čuvala kod klupe i jedan je stajao na ulazu, pojačanje je stiglo tek kad smo pobedili i krenuli nazad, rekao je Đukanović.

Kurir sport / Hotsport

Kurir