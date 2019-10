NIŠLIJE DOČEKUJU RADNIK Kosanović: Da nastavimo seriju pobeda (FOTO)

Radnički se nalazi u seriji od četiri pobede u svim takmičenjima, tri u prvenstvu, a šef stručnog štaba Nišlija Milorad Kosanović očekuje da se pozitivan niz nastavi i posle duela sa Radnikom.

"Imamo lepu priliku da u utakmici koju igramo pred našom publikom zabeležimo još jedan trijumf. Neće biti lako, ali bilo bi sjajno da ovu seriju mečeva u ritmu subota-sreda završimo sa stopostotnim učinkom. Nakon toga nas čekaju dva neugodna gostovanja protiv TSC-a i Proletera i bilo bi odlično da ih dočekamo sa ozbiljnom serijom pobeda. Nama su bodovi neophodni u borbi za mesto u vrhu tabele i daćemo sve od sebe da ih uknjižimo. Radnik svakako neće doći ovde bez želje da se takmiči, dokaže i napravi iznenađenje. Mi smo toga svesni i zato moramo da se dobro spremimo i da budemo još bolji nego na prethodne četiri utakmice. Ovaj tim raste iz kola u kolo, stabilniji je, uočavamo neke nove momente koje moramo da „očistimo“, neke nove dobre koje moramo da ponavljamo češće, tako smo definitivno na dobrom putu. Još jednom ponavljam da nam je pobeda neophodna i ja sam ubeđen da će moji momci istrajati i doći do nje u duelu sa Radnikom. Oni ovde dolaze posle poraza od Zvezde sa 5:0, svakako da nisu u dobroj situaciji, ali to ne mora ništa da znači. Mi moramo da svoj posao odradimo maksimalno i samo tako ćemo doći do uspeha", rekao je Kosanović.

foto: Starsport©

Radnički nema problem sa povređenim i kažnjenim igračima, tako da će Kosanović moći da na teren pošalje najjači mogući sastav.

"Ja sam pristalica one teze da se ekipa koja dobija ne menja. Nemam šta da krijem i ne postoji razlog da se remeti sastav koji je počeo da niže trijumfe. Imam samo jednu nedoumicu u odbrani, možda će šansu dobiti mladi Stevanović, ali o tome ću odlučiti na dan utakmice", završio je šef struke Radničkog.

Utakmica između Radničkog i Radnika igra se sutra od 15.30 sati na Čairu.

kurir.rs / kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir