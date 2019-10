OMILJENI GOL DAO SADAŠNJEM KLUBU: Ronaldo priznao da je najlepši gol dao u Torinu i to Juventusu! (VIDEO)

On je dosada postigao 701 gol u karijeri, ali makazice protiv Juventusa pre dve sezone u četvrfinalu Lige šampiona smatra najlepšim.

"Teško je reći koji je gol najlepši. Poslednji je uvek najvažniji, ali ako moram da izaberem, to je onaj protiv Juventusa ’makazicama’. Pogledajte visinu sa koje sam šutnuo loptu, bila je preko 2,40m. Za mene je to jedan od najlepših golova postignutih na taj način i to ne kažem samo zato što sam ga ja dao", rekao je Ronaldo.

On je priznao da je kad je počinjao karijeru bio opsednut statistikom i brojem golova koje će postići.

"Posle pobede tima, postizanje golova je najvažnije u fudbalu. Sa 19 ili 20 godina mislio sam da su fudbal brojevi, titule i rekordi. Ako želite nešto da osvojite, morate da postignete gol", dodao je Kristijano.

Kurir sport

Kurir