OGLASIO SE I ALBANSKI PROVOKATOR KOME SU PRETILI UBISTVOM ŽENE: Džaka se pokajao zbog SRAMNIH poteza i vređanja navijača Arsenala, a SRBI mu poručuju samo JEDNO!

Posle ''sukoba'' sa navijačima na meču sa Kristal Palasom kada je aplaudirao na zvižduke ''topdžija'' i provocirao iste, stigle su mu pretnje sa svih strana, pa je nekoliko dana kasnije odlučio da se oglasi preko Tvitera svog kluba i izneo svoju verziju priče.

- Nakon što sam uzeo malo vremena da se osvrnem na ono što se dešavalo u nedelju popodne, želim da vam dam objašnjenje, a ne samo kratak odgovor. Scene koje su se dogodile oko moje izmene su me pogodile. Volim ovaj klub i uvek dajem 100 odsto, i na terenu i van njega. Osećaj da me navijači ne razumeju i ponovljeni uvredljivi komentari na utakmicama i društvenim mrežama poslednjih sedmica i meseci su me strašno pogodili. Ljudi su govorili stvari kao što su: "Polomićemo ti noge", "ubićemo ti ženu", "želim da ti ćerka dobije rak". To me je uzrujalo i dostigao sam tačku ključanja kada sam osetio odbacivanje na stadionu u nedelju. U toj situaciji dozvolio sam sebi da se zanesem i reagujem sa nepoštovanjem prema grupi navijača koja pozitivnom energijom podržava naš klub, tim i mene. To mi nije bila namera i žao mi je ako su ljudi to pomislili. Moja želja je da se vratimo na mesto uzajamnog poštovanja, pamteći zbog čega smo, pre svega, zavoleli ovu igru. Hajde da nastavimo zajedno pozitivno. Granit - napisao je Džaka.

Bilo je raznih komentara na na ovu Džakinu objavu, a mogli su da se pronađu i neki od strane navijača iz Srbije koji mu nisu zaboravili ''dvoglavog orla'' i provokacije prema Srbiji, pa su uglavom pisali kako je ovo što prolazi Džaka samo karma.

