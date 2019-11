VANREDNE MERE OPREZA: Pojačane mere bezbednosti u Češkoj zbog fudbalske utakmice sa Kosovom

"Pratimo rizike vezane za moguću zloupotrebu utakmice za manifestaciju vlastitih političkih ciljeva", potvrdio je za današnje Lidove novini izvor iz obaveštajnih službi Češke.

On je dodao da je utakmica fudbalskih reprezentacija Kosova i Češke, koja će biti igrana 14. novembra u Plzenju, na zapadu Češke, označena kao manifestacija vanrednog rizika.

I policija i obaveštajne službe, kao i Fudbalski savez Češke, plaše se da bi na utakmici mogli da se pojave politički transparenti sa porukama poput "Kosovo je Srbija" ili srpske zastave, za šta bi češku reprezentaciju mogla da kazni UEFA, a boje se i izgreda čeških huligana i tvrdog jezgra navijača koji u raznim prilikama obično ;izražavali političku podršku Srbiji po pitanju Kosova. ;"Bezbednosne mere su intenzivnije i izuzetne. Medjutim, ne želimo niti možemo da budemo konkretniji", kazao je češkom listu portparol Fudbalskog saveza Petr Šedivi.

Fudbalski savez i češka reprezentaciju već su sredinom oktobra iznenada odlučili da ne dopuste uobičajenu prodaju ulaznica na internetu, gde mogu samo da se rezervišu uz broj lične karte, koje zatim mogu da se podignu na stadionu na dan utakmice. Na jednu ličnu kartu, ali uz dostavljanje brojeva ličnih karata za koga su, mogu da se rezervišu maksimalno četiri ulaznice, a na stadion će uz kosovske navijače moći da udju samo državljani Češke jer ulaznice ne može da kupi nijedan stranac, čak i kad ima odobren boravak u Češkoj.

"Vanredne mere bezbednosti su zbog toga da isključimo mogućnost da će na napore češkog nacionalnog tima da se kvalifikuje na EURO2020 negativno uticati oduzimanje bodova zbog ponašanja stranih državljana koji žele da iskoriste fudbalsku utakmicu za političke proteste. U reprezentaciji verujemo da će to češki navijači shvatiti", izvinio se u oktobru za otežanu kupovinu ulaznica menadžer češke reprezntacije Libor Sionko.

Redarske službe legitimisaće sve navijače na ulazu u stadion, a do ovog vikenda od 11.700 ulaznica koliki je kapacitet stadiona u Plzenju u Češkoj ostalo je još 1.600 ;nerezervisanih. Kosovski fudbalski savez dobio je ;927 ulaznica za svoje navijače, od toga 300 za partnere, sponzore i funkcionere saveza.

"Policija će od jutra nadzirati puteve u Plzenj, pratićemo navijače. Znamo da će se okupiti na trgu, a odatle će u maršu na stadion. Još uvek prikupljamo informacije koliko navijača iz tvrdog jezgra će doći", kazala je portparol regionalne policije Martina Konradova.

Fudbalski savez Češke apelovao je na navijače da se suzdrže bilo kakvih političkih gestova i insinuacija, zato što bi ceh mogla da plati reprezentacija, kojoj bi pobeda nad Kosovom osigurala put na EURO 2020, dok bi u slučaju izgreda i političke zloupotrebe UEFA mogla da je kazni oduzimanjem bodova.

"Želeo bih da zamolim češke navijače da se u vezi sa Kosovom suzdrže bilo kakvih političkih insinuacija, gestova, bilo usmenih ili pisanih ili u grafičkom vidu na transparentima ili porukama na odeći. Uveren sam da je poslednje što bi bilo ko želeo to da nacionalnom timu budu oduzeti bodovi, što bi značilo da možda neće proći na EURO 2020", kazao je predsednik Fudbalskog saveza Češke Martin Malik.

Kosovo koje je dugo bilo na marginama pažnje češke javnosti u žižu se vratilo kada je predsednik Češke Miloš Zeman saopštio tokom posete Beogradu od 10. do 12. septembra da će predložiti da Češka povuče priznanje Kosova zato što je to, kako je rekao, zemlja koju vode ratni zločinci. Vlada Češke je 2008. godine priznala ;Kosovo iako je donji dom ;parlamenta usvojio rezoluciju sa zahtevom vladi da to ne čini.

Najviši češki zvaničnici odbili su 10. oktobra na koordinacionom sastanku o spoljnoj politici predlog i argumente predsednika Češke Miloša Zemana da Češka povuče priznanje Kosova, a šef češke diplomatije Tomaš Petšiček saopštio je nakon sastanka da se državni vrh dogovorio da to pitanje nije uopšte na dnevnom redu.

