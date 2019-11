RADOMIR ANTIĆ ZA KURIR O REPREZENTACIJI I SRPSKOM FUDBALU: Tumba, problemi se ne rešavaju preko medija!

Dobra atmosfera uvek daje dobar rezultat, smatra Radomir Antić, nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Srbije. Poslednjih godina stalne svađe i nesuglasice između selektora i fudbalera razjedaju nacionalni fudbalski tim, a Srbija ne ostvaruje rezultate kakvi se od nje očekuju, shodno kvalitetu igrača koje ima.

Pre i posle Antića nismo imali selektora koji se nije sukobio s nekim igračem, pa je u tom negativnom stilu nastavio i Ljubiša Tumbaković precrtavši Luku Jovića iz nacionalnog tima.



- Tumbaković bi kao čovek fudbala trebalo da više vodi računa o tome kako se rešavaju problemi u reprezentaciji. Ne radi se to preko medija... Po ko zna koji put bavimo se sporednim, a ne konkretnim problemima. Neverovatno je da se kod nas neke stvari ponavljaju. Znam o čemu se radi i kuda sve to vodi, ali ne želim da učestvujem u tome - rekao je Radomir Antić za Kurir.



Popularni Antara ostao je u narodu poznat kao selektor koji je ujedinio mnoge različite karaktere srpskih fudbalera, napravio skladnu celinu i plasirao se na Mundijal u Južnoj Africi. Posle je došlo do sukoba s Tomislavom Karadžićem, bio je smenjen, a reprezentacija je ostala bez velikih takmičenja osam godina.



- Pokazao sam da se kod nas nešto može napraviti, iako je bilo mnogo gore nego što je sada. Pitate se kako je meni uspelo, a drugima nije. Zato što sam pravio ambijent na bazi povratne komunikacije. Dobri igrači ne podrazumevaju dobar tim. Opet, dobra atmosfera uvek pravi i daje dobar rezultat. Kvalitetna analiza problema je pola rešenja istog. Krajnje jednostavno - istakao je za Kurir cenjeni srpski trener Radomir Antić.

Veliki problem Partizana

ZAŠTO SE PREKIDAJU UTAKMICE



Radomir Antić za sebe kaže da je Partizanov čovek.



- Svaka Partizanova utakmica bila je do sada prekinuta. To nije u skladu s velikom istorijom takvog kluba. Kako se ti problemi rešavaju - ne znam, ali to je naša realnost. To nije dobro - ocenio je Antić.