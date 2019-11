JAKA PORUKA DELIJA PRED TOTENHEM: Ne smemo da se brukamo! Bitan je svaki čovek za spektakl koji se sprema!

Crvena zvezda u sredu uveče igra protiv Totenhema u utakmici 4. kola Lige šampiona na svom stadionu.

Ono što može da napravi problem pred taj meč je eventualna kiša koja je najavljena, a baš tim povodom Delije su se oglasile saopštenjem, ili slobodno možemo reći - apelom:

- Ne događaju se čuda često, ali se događaju! Svaki igrač koji kroči prvi put na naš stadion, sigurno to nigde nije doživeo! Marakana je mesto gde novac nema tu težinu kao na drugim stadionima, a to je baš zbog te energije koju naš stadion ima. Zato je sutra iskoristimo do maksimuma! Za sutra se najavljuje kiša. Nemojte da se brukamo kao dosta puta do sad da se ljudi nabijaju pod krov pa da nam tribina izgleda polu prazna. Takođe, koreografija mora da se podigne i to je tek dupli razlog da sever bude pun od prvog do 90. minuta, a ne da pod krovom bude duplo više ljudi nego u donjim redovima. Ovo je sever, ovo je Marakana... neka osete to sutra i igrači Totenhema! - piše u saopštenju Delija.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir