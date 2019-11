VICEŠAMPION SRBIJE SILNO MOTIVISAN IZLAZI NA TEREN OLD TRAFORDA: SVAKA ČAST MANČESTERU, ali videće Englezi jak Partizan! (FOTO)

Veliki je Mančester, ali Partizan nije mali! S jasnom porukom crno-beli će večeras (21.00) ući u meč četvrtog kola Lige Evrope s Junajtedom na Old Trafordu.



Englezi su, bez sumnje, favoriti. Međutim, sudeći po meču iz Beograda - srpski vicešampion nije bez šanse u kolevci fudbala.

- Nećemo se predati. Nema razloga da se ikoga plašimo. Uostalom, ove sezone smo pokazali da znamo da igramo velike utakmice, što se, nažalost, ne može reći za one manje. Stoga, niko nam ne može oduzeti nadu u dobar rezultat. Siguran sam da ćemo svi dati sve od sebe na velelepnom stadionu Mančestera - istakao je Vladimir Stojković.

A upravo na tom Old Trafordu Zoran Tošić je pre 10 godina odigrao dve utakmice u dresu Junajteda.

- Lep je osećaj vratiti se na stadion na kom si nekad bio domaćin, pogotovo što je to s voljenim klubom Partizanom. Naravno, prisetio sam se nekih detalja iz svlačionice Junajteda, ali to je sada prošlost. Naučen sam da gledam u budućnost, pa tako i razmišljam samo o večerašnjem meču. Neće nam biti lako, bez obzira na to što Mančester ne igra onako kako bi želeli njegovi navijači, ali daćemo sve od sebe da u najmanju ruku ponovimo igru iz Beograda, a onda i da se nadamo realnijem rezultatu - jasan je Zoran Tošić.



U slučaju gola, Bambi ne krije:

- Ne znam šta bih uradio, ali Partizan je meni mnogo više dao nego Mančester i to je klub koji je broj jedan za mene. Nema sumnje da ću proslaviti kako treba - naveo je Tošić.

Progovorio srpski ASANO: VOLIM KURIR foto: EPA Ekspedicija crno-belih juče je stigla u Mančester, a naš izveštač je na aerodromu proćaskao sa simpatičnim Japancem Takumom Asanom, koji je tom prilikom pozdravio čitaoce Kurira:

- Ja volim Kurir - na čistom srpskom je rekao brzi Japanac.



