IZA JUGA MARAKANE: Kadeti koji pobeđuju Totenhem!

Uprkos tome što najstariji fudbaleri u Omladinskoj Ligi šampiona mogu da budu 2000. godište, Slavoljub Đorđević je na jučerašnjoj utakmici imao čak trojicu fudbalera rođenih 2003. godine. Svoj doprinos na terenu imali su Miletić i Bačanin, a utakmicu sa klupe je posmatrao čuvar mreže selekcije koju sa klupe predvodi Marko Neđić i jedan od najtalentovanijih čuvara mreže u našoj Omladinskoj školi- Marko Ćopić.

Bez treme, straha i veoma hrabro, baš onako kako karakteriše duh Crvene zvezde sa klupe su u igru ušli Miletić i Bačanin. Posle nekoliko čvrstih duela, videli su da fudbalski ne odudaraju od gostiju iz Londona, bez obzira na to što su mlađi od njih. Kao sjajna potpora za generaciju naših omladinaca, doprineli su tome da se ostvari još jedan veliki trijumf

Vladimir Miletić, vezista rođen 2003. godine u Brusu, koji je ove sezone postigao nekoliko fenomenalnim golova udarcima sa distance, ističe da na terenu ne oseti razliku u godinama.

- Ovo je bilo veliko iskustvo za mene. Zahvalio bih se stručnom štabu na šansi i nadam se da sam uspeo da opravdam poverenje Slavoljuba Đorđevića. Sjajno sam prihvaćen od igrača iz omladinskog tima, daju mi podršku na treninzima, savetuju me i sve to pozitivno utiče na mene. Dao sam sve od sebe, kao i uvek što dajem za dres Crvene zvezde i mogu da obećam da će tako biti i u budućnosti. Drago mi je što smo uspeli da pobedimo Totenhem i što smo timski odigrali sjajnu utakmicu. Verujem da će biti još razloga za slavlja u budućnosti - istakao je Miletić.

Mateja Bačanin, napadač rođen 2003. godine u Smederevu je u potpunosti prekomandovan u omladinsku selekciju našeg tima da igra sa godinu ili dve starijim fudbalerima, što dovoljno govori o njegovom talentu.

- Debitovati u Ligi šampiona je veoma izvanredan osećaj. Atmosfera je bila odlična. Bilo je uživanje igrati za naš tim. Ekipa je juče dala sve od sebe da pokaže da su smo rano otpisani zbog utakmice u Londonu. Vredno smo radili i spremali se za utakmicu. Atmosfera je bila odlična i u svlačionici, a to se pokazalo na utakmici. Prekomandu u omladinsku selekciju osećam kao veliku odgovornost i čast. Na meni je da budem još bolji i da se maksimalno posvetim, jer samo istaknutim radom, voljom i htenjem se može stići do uspeha. Želim da napredujem ka krajnjem cilju, a to je postanem prvotimac Crvene zvezde - rekao je Bačanin.

Treći je Marko Ćopić, golman koji će tek da pokaže svoj raskošan talenat.

Kurir sport

Kurir