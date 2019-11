ODL TRAFORD JE SJAJAN, ALI REZULTAT KVARI UTISAK Stevanović: Proći ćemo grupu (FOTO)

On je dobio priliku da zaigra u poslednjih 20 minuta meča kada je ušao umesto Takume Asana.

"Iskreno, nismo toliko zadovoljni. Nismo lepo ušli u meč. Momci iz Junajteda su zasluženo pobedili, čestitam im i želim mnogo sreće u nastavku takmičenja u Ligi Evrope", izjavio je 17-godišnji fudbaler Partizana.

Kaže da je bilo sjajno igrati na čuvenom stadionu, ali i da bi više voleo da ovaj susret pamti po boljem rezultatu.

foto: Starsport©

"Lep je osećaj igrati ovde na Old Trafordu, naročito za mene. Najmlađi igrač Partizana, sa 17 godina igrati na Old Trafordu..Ipak, sve se to briše, zbog ovog poraza. Najbitnije je da ekipa pobeđuje, što se nije desilo", dodao je Stevanović.

Ubeđen je da crno-beli u nastavku takmičenja protiv Astane i AZ Alkmara mogu da ostvare rezultate koji su im potrebni da se plasiraju u šesnaestinu finala takmičenja UEFA.

"Očekujem pobede, mislim da sve to možemo da izguramo na jedan lep način, da pre svega prođemo tu grupnu fazu", zaključio je Stevanović.

