FUDBALERI PARTIZANA SVESNI RAZLOGA PORAZA U MANČESTERU: Budimo realni oni su ipak klasa za nas

Da se ne lažemo, Mančester junajted je ipak klasa za nas, uglas poručuju fudbaleri Partizana posle poraza od 3:0 na Old Trafordu.



I zaista - meč četvrtog kola Lige Evrope mogao je da se završi i ubedljivije u korist Engleza. Ovako, četiri primljena gola iz dva meča i nije toliko loš učinak ako se zna da je Junajted posle Reala najbogatiji klub na svetu.

- Naravno da se ne zadovoljavamo porazom, niti tražimo alibi, ali činjenica je da je Mančester klasa u odnosu na nas. Ne bismo bili realni kada bismo rekli drugačije. Žao mi je što nismo priredili iznenađenje ili makar ponovili dobru igru s meča u Beogradu, ali makar nismo poslednji u grupi. Imamo treće mesto, a od nas zavisi i da li ćemo biti drugi - istakao je Saša Zdjelar.



Partizan je primio tri gola na Old Trafordu, međutim, Vladimir Stojković nije kriv ni za jedan. Naprotiv, spasao je nekoliko zicera Mančestera.



- Kao što smo svi zaslužni posle nekog uspeha, tako smo i sada svi krivi posle poraza. Mančester je napravio razliku već od starta utakmice, videlo se da žele da se iskupe za nešto lošije rezultate ove sezone, a mi smo, naravno, pokušali da ih sprečimo da nas ipak ne unakaze. Naravno, moglo je i bolje, pa neka to bolje bude protiv Astane i AZ Alkmara - jasan je Vladimir Stojković.



Strahinja Pavlović, poput ostalih mladih igrača Partizana, izgoreo je u želji da se dokaže.



- Nije lako igrati protiv jednog Mančestera, ali je makar bio lep osećaj suprotstaviti im se pred više od 60.000 ljudi. Pitanje je da li ćemo ove sezone igrati pred većim brojem navijača. Žao mi je što nismo ostvarili bolji rezultat, ali pogledajte kako je prošla Astana kod kuće protiv AZ Alkmara. Ta dva kluba su naši predstojeći rivali, pa se nadam pozitivnom ishodu na kraju grupne faze - jasan je Strahinja Pavlović.

IZ STRUČNOG UGLA IVAN GOLAC

Nastavimo život u lažima i obmanama

foto: EPA

Nisu dali gol, a primili su 13 na četiri utakmice. Bila je to idealna prilika za naša dva najveća kluba da protiv ekipa u lošoj formi naprave dobar rezultat i da se primaknu na korak od plasmana u prolećnu fazu takmičenja. Umesto toga, oni su Totenhemu i Mančester junajtedu vratili samopouzdanje. Sve priče su sada besmislene, ukoliko ne želimo da nastavimo život u lažima i obmanama.

foto: EPA

Zvezda je dobila devet golova, a kako je izgledala u oba meča, mogla je glat da prođe i sa 15. Partizan je u Beogradu pružio jednu sasvim solidnu partiju i bio je pandan timu koji van forme. U revanšu, protiv onako tehnički i taktički siromašnog Junajteda, izgledao je jadno. Stvarno bih voleo da mi neko objasni kako jedan igrač poput Brazilca Freda nosi dres slavnog kluba? Ko to dovodi, ko to plaća? I nakon svega, ti ne iskoristiš tu činjenicu već, naprotiv, budeš inferioran u 90 minuta na Old Trafordu.

foto: AP

Žao mi je propuštene šanse, jer je teško očekivati da će Zvezda u Grčkoj i Partizan u Holandiji uspeti da naprave čudo.